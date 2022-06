3 livres qui célèbrent l’expérience Black à lire ce Juneteenth

Juneteenth est une fête de 157 ans qui célèbre la libération des Noirs américains de l’esclavage. C’est aussi un rappel annuel du racisme systémique, de l’oppression et de la brutalité auxquels les Noirs sont confrontés en Amérique. Cependant, si vous souhaitez passer les vacances à écouter des histoires sur l’autonomisation, le triomphe et le but des Noirs, Nakisha Lewis, présidente et chef de la direction de Breakthrough, une organisation de défense des médias, vous a couvert.

Lewis dit qu’elle défend la justice raciale depuis qu’elle est jeune, organisant des événements sur les campus de son lycée et de son collège. Avant de travailler chez Breakthrough, Lewis était directeur des droits civils, humains et des femmes à la Fédération américaine du travail et au Congrès des organisations industrielles.

En tant que personne de parents caribéens, Lewis n’a pas grandi en célébrant le 19 juin, mais a pris conscience de son importance après la fusillade mortelle de Trayvon Martin en 2012.

« Ce n’est pas quelque chose avec lequel j’ai grandi. Ce n’était pas une tradition familiale, mais, en tant que personne noire étant dans des espaces noirs, apprenant davantage et partageant nos expériences noires à travers la diaspora, j’ai réalisé que nous pouvions reconnaître cela de toute façon nous vouloir. »

En l’honneur de l’héritage de Juneteenth, Lewis dit que ces trois livres devraient figurer en tête de votre liste de lecture :

« Eloquent Rage: Une féministe noire découvre son super pouvoir »

Par Britney Cooper

Le trope des femmes noires étant agressives est quelque chose que beaucoup de gens aimeraient disparaître. Cependant, Brittney Cooper reprend ce stéréotype et le requalifie dans ce recueil d’essais. En guidant les lecteurs à travers ses propres expériences personnelles avec les problèmes auxquels sont confrontées les femmes noires, Cooper démontre que la « rage éloquente » rappelle que les femmes n’ont pas à être complaisantes et que leur passion et leur fureur sont ce qui les rend emblématiques.

Lewis dit que ce livre « s’aligne sur son propre parcours en tant que féministe noire ».

« Je pense que beaucoup de gens auxquels Brittney, des références et des mentions m’ont fait réaliser, ‘Oui, c’est à ça que ressemble le féminisme.’ Cela m’a également aidé à répondre à la question : comment vous trouvez-vous ? Votre but, votre passion et votre joie ? Je pense que nous avons tous des super pouvoirs différents, et vous devez déterminer quel est le vôtre. Mais ce voyage, elle nous emmène à travers , vous savez, c’est juste une perspective tellement différente. Et j’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de synergie là-bas.

« Tous les garçons ne sont pas bleus »

De George M. Johnson

Ce livre est un mémoire / manifeste sur les débuts de Johnson en tant que jeune homme noir gay. S’adressant aux jeunes adultes, Johnson guide les lecteurs à travers les épreuves et les tribulations auxquelles il a été confronté en tant que garçon, en plus des joies qu’il a vécues en cours de route.

« Tous les garçons ne sont pas bleus » aborde des sujets complexes tels que le consentement, la masculinité toxique et l’identité de genre, et Lewis pense que ce livre a « brisé les barrières » des jeunes hommes noirs et homosexuels de couleur.

« Tel que je suis: un mémoire »

Par Cicely Tyson

La regrettée Cicely Tyson est une légende de la communauté noire pour ses rôles dans des films comme « Sounder » et des projets télévisés comme « Roots ». Bien qu’elle ait joué de nombreux rôles différents au cours de ses 60 ans de carrière, sa représentation d’une femme noire puissante était constante, lui valant l’amour, le respect et le statut de matriarche des femmes noires de tous les horizons.

Ses mémoires guident les lecteurs à travers sa vie avant et après la célébrité, et exposent la douleur et la blessure qu’elle a ressenties en tant que femme noire vivant en Amérique. Lewis félicite Tyson pour son authenticité et sa transparence dans le partage de son histoire.

« En regardant la vie dynamique qu’elle a vécue, il y a tellement de choses que j’ai apprises du livre. Littéralement des luttes du début des années 1900, pour devenir quelqu’un qui vient de briser tant de barrières dans le cinéma. Elle est très, très inspirante pour moi. «

