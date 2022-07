3 livres inspirants à lire cet été, selon les coachs de vie

Les livres peuvent nous rendre plus intelligents, rafraîchir nos perspectives et nous aider à échapper aux minuties de la vie quotidienne – mais il y a un avantage moins connu de la lecture qui peut être encore plus puissant.

“La lecture est l’un des outils de croissance personnelle les plus abordables dont nous disposons”, déclare Lucía García-Giurgiu, coach de vie et psychothérapeute holistique. “Il y a tellement de connaissances précieuses que vous pouvez apprendre des livres et mettre en pratique dans votre propre vie… et finalement, cette connaissance devient sagesse, elle devient une seconde nature.”

Certains considèrent que l’été est la meilleure saison pour lire : même si vous ne prenez pas de vacances, le rythme plus lent et le temps plus chaud créent l’occasion idéale de plonger dans un nouveau livre.

Considérez ces trois titres inspirants et non romanesques pour votre liste de lecture, qui ont été recommandés par des coachs de vie à CNBC Make It :

“L’âme non attachée : le voyage au-delà de vous-même”

De Michael A. Singer

Recommandé par Lucía García-Giurgiu, coach de vie et psychothérapeute holistique:

“C’est un livre que je relis chaque année, et je l’offre toujours à des amis. Je l’adore. C’est une excellente introduction à la pleine conscience pour les personnes qui découvrent ce monde ou qui sont sceptiques quant à la pratique. J’ai réalisé, à un jeune âge, que mon esprit pourrait être mon meilleur ami ou mon pire ennemi. Je pense que c’est vrai pour nous tous, et ce livre vous apprend à faire abstraction de notre pire critique intérieur, à ne pas laisser les pensées négatives prendre le dessus. Au lieu de cela, nous pouvons les défier et les rencontrer avec compassion.L’écriture de Singer m’aide toujours à réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie, à ne pas transpirer les petites choses et à me concentrer sur la situation dans son ensemble – je pense que d’autres retireront cela du livre aussi. ”

“Le grand travail de votre vie : un guide pour le voyage vers votre véritable vocation”

Par Stephen Cope

Recommandé par Courtney Clifford, coach de vie/leadership et thérapeute équin

“Je travaille souvent avec des personnes qui sont à un grand moment de transition dans leur vie, et ce livre est parfait pour les personnes qui envisagent de faire un saut ou qui se préparent pour un nouveau chapitre de leur vie. Il explore le concept de ‘ trouver votre dharma “, qui, du point de vue du yoga, est le but de votre âme, la raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre. Il se tisse dans des textes anciens, des histoires sur la façon dont des personnes célèbres comme Walt Whitman ont aligné leur carrière sur leur dharma, et comment qui a changé le cours de leur vie. Vous pourriez avoir une carrière réussie, mais pourriez toujours sentir qu’il manque quelque chose ou que vous ne savez pas quel est le but plus large que vous voulez vivre. Cope propose un guide concret sur ce que signifie vraiment découvrir votre la passion du cœur et comment cela pourrait être lié à une carrière ou vous aider à vivre une vie plus heureuse et plus inspirée.”

“Doux-amer : comment le chagrin et le désir nous rendent entiers”

Par Susan Caïn

Recommandé par Mica Diamond, cadre et coach de vie

“Je recommande ce livre non seulement à tous mes clients, mais à tous les humains dans ma vie, simplement parce qu’il a eu un tel impact pour moi. Si souvent dans notre culture, en particulier aux États-Unis, nous nous concentrons trop sur la poursuite de bonheur, et lier le bonheur au succès. Susan Cain conteste cette notion, arguant que la joie ne peut exister sans chagrin : la danse entre heureux et triste, l’espace intermédiaire entre obtenir ce que nous voulons et perdre ce que nous espérons, nous permet se sentir et être vivant… et c’est la clé de l’expérience humaine. Elle nous apprend à cesser de résister aux sentiments négatifs – le chagrin, la colère, la douleur, la tristesse – et à les accepter plutôt comme faisant partie de l’expérience humaine. Son écriture enlève une partie de la stigmatisation et l’épuisement qui vient de porter ces émotions, et vous montre comment gérer ces sentiments d’une manière plus saine. Cela a vraiment enlevé un poids de mes épaules.

