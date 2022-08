3 lionceaux nouveau-nés, un spectacle joyeux rare dans la bande de Gaza déchirée par la guerre

GAZA CITY, Bande de Gaza – Des lionceaux âgés de trois jours étaient exposés samedi dans une boîte en carton dans un zoo de la ville de Gaza, un spectacle rare et joyeux pour les enfants et les adultes, quelques jours seulement après que des avions israéliens ont pilonné le territoire et que des militants de Gaza ont tiré des centaines ou roquettes sur Israël.