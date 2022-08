3 lionceaux nouveau-nés, un spectacle joyeux rare dans la bande de Gaza déchirée par la guerre

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – Des lionceaux âgés de trois jours étaient exposés samedi dans une boîte en carton dans un zoo de la ville de Gaza, un spectacle joyeux rare pour les enfants et les adultes, quelques jours seulement après que des avions israéliens ont pilonné le territoire et des militants de Gaza ont tiré des centaines de roquettes sur Israël.

Le vétérinaire Mahmoud al-Sultan a déclaré que chaque ourson pesait environ 700 grammes. Il a dit qu’il se sentait chanceux que la naissance ait réussi malgré le bruit assourdissant des explosions constantes pendant trois jours de combats. La mère des petits avait fait des fausses couches dans le passé, a déclaré al-Sultan.

Le bruit fort “cause du stress pour les animaux sauvages, en particulier les lions, dont les rugissements augmentent et ils continuent de se déplacer de manière circulaire à l’intérieur de la cage”, a-t-il déclaré.

Les oursons sont nés vendredi, à plusieurs heures d’intervalle, et cinq jours après qu’un cessez-le-feu négocié par l’Égypte ait mis fin aux combats entre Israël et les militants du Jihad islamique. Quarante-neuf Palestiniens, dont 17 enfants, ont été tués et plusieurs centaines ont été blessés dans les combats.

Les chocs de la guerre ne sont pas la seule menace pour les animaux. Gaza est appauvrie, avec un chômage à deux chiffres, en grande partie à cause d’un blocus frontalier imposé par l’Égypte et Israël après que les militants du Hamas aient pris le contrôle du territoire il y a 15 ans.

Dans le passé, un certain nombre d’animaux dans de petits zoos privés de Gaza sont morts de faim ou ont été tués dans le conflit de longue durée, qui comprenait quatre guerres Israël-Hamas et d’innombrables petites escarmouches.

Des groupes internationaux de protection des animaux ont procédé à plusieurs évacuations pour déplacer des lions et des tigres frêles vers des sanctuaires en Jordanie et en Afrique. L’effort coûteux pour sauver les animaux, alors que quelque 2,3 Gazaouis restent largement piégés sur un petit territoire, a également suscité des critiques.

Samedi, les visiteurs ont afflué vers le petit zoo de Nama à la périphérie de la ville de Gaza, les enfants étant autorisés à caresser les nouveau-nés. Nama est exploité par un organisme de bienfaisance privé, ce qui le place dans une position légèrement meilleure que le petit nombre de zoos privés qui ont souvent du mal à subvenir aux besoins des animaux.

Les écoles organisent des sorties quotidiennes au zoo et le droit d’entrée est inférieur à 1 $, ce qui aide à couvrir les frais.

Le zoo abrite également une variété d’oiseaux, ainsi que des singes, des cerfs, des renards, des loups et des hyènes.

Fares Akram, Associated Press