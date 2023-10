3 Les arrestations dans le cadre de l’Opération Heatwave mènent à 52 chefs d’accusation pour « activité de gang » présumée, selon Ga. AG

Le procureur général de Géorgie, Chris Carr, a annoncé mercredi que trois hommes faisaient face à un acte d’accusation combiné de 52 chefs d’accusation résultant d’une opération anti-gang de l’État.

L’opération Canicule, qui a duré 16 semaines, a donné lieu à 96 arrestations, selon le bureau de l’AG.

Grâce à ces efforts, 62 armes ont été récupérées et 41 membres présumés de gangs ont été appréhendés, ont indiqué les responsables.

Aujourd’hui, trois des 96 accusés font face à un acte d’accusation devant le tribunal du comté de Fulton. Le bureau de Carr a déclaré qu’ils faisaient face à des accusations de trafic de drogue et d’infractions liées aux armes.

Le bureau de Carr a déclaré que les trois individus inculpés auraient participé à des activités de gangs criminels alors qu’ils étaient associés aux Rollin 60s Neighbourhood Crips.

« Chiquille Bell, Contrellis Books et Marcus Thornton pour violation de la loi sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue, trafic d’oxycodone, possession dans l’intention de distribuer de l’amphétamine, possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime et autres infractions liées aux drogues et aux armes », a déclaré le bureau de l’AG dans le communiqué.

Le bureau de l’AG a poursuivi en affirmant que les Rollin 60s Neighbourhood Crips étaient un « gang de rue traditionnel basé à Los Angeles, en Californie ».

« Cet acte d’accusation est une preuve supplémentaire des résultats que nous sommes capables d’obtenir lorsque tous les niveaux d’application de la loi s’unissent pour faire une seule chose : protéger la population de notre État », a déclaré Carr. « Avec l’Opération Heatwave, nous continuons de voir des résultats significatifs qui conduisent finalement à des rues et des communautés plus sûres, et nous sommes fiers de faire partie de cet effort aux côtés de nos partenaires d’APD. Lorsqu’il s’agit de crimes violents et d’activités de gangs, nous ne détournerons pas le regard et les responsables devront rendre des comptes.

Bell, Books et Thornton ont été inculpés après que le bureau du procureur général ait présenté des preuves à un grand jury du comté de Fulton le 31 août.

Les procureurs de l’unité de poursuite contre les gangs du procureur général s’occuperont de l’affaire, selon le bureau de l’AG.

Les accusés nommés dans l’acte d’accusation font face aux accusations suivantes.

Chiquille Bell (alias Santana), 28 ans, d’Atlanta :

13 chefs d’accusation pour violation de la loi sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue

2 chefs d’accusation de trafic d’oxycodone

1 chef d’accusation de trafic d’amphétamine

1 chef d’accusation de trafic de marijuana

2 chefs d’accusation de possession avec intention de distribuer des champignons à psilocybine

2 chefs d’accusation de possession avec intention de distribuer de l’alprazolam (Xanax)

1 chef d’accusation de possession avec intention de distribuer de l’amphétamine

1 chef d’accusation de possession avec intention de distribuer de la marijuana

1 compte de livraison, distribution, distribution et vente de MDMA

1 chef d’accusation pour livrer, distribuer, distribuer et vendre de la marijuana

2 chefs d’accusation de possession d’objets liés à la drogue

7 chefs d’accusation de possession d’une arme à feu par un criminel reconnu coupable

7 chefs d’accusation de possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime

1 chef d’accusation de vol par recel de biens volés

1 chef d’accusation de fausse dénonciation d’un crime

Contrellis Brooks (alias 1600 Pablo), 33 ans, d’Atlanta :

3 chefs d’accusation pour violation de la loi sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue

1 chef d’accusation de trafic d’oxycodone

1 chef d’accusation de possession avec intention de distribuer des champignons à psilocybine

1 chef d’accusation de possession avec intention de distribuer de l’alprazolam (Xanax)

1 chef d’accusation de possession avec intention de distribuer de l’amphétamine

1 chef d’accusation de possession avec intention de distribuer de la marijuana

1 chef d’accusation de possession d’objets liés à la drogue

5 chefs d’accusation de possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime

Marcus Thornton, 34 ans, d’Atlanta :

3 chefs d’accusation pour violation de la loi sur le terrorisme et la prévention des gangs de rue

1 chef d’accusation de trafic d’oxycodone

1 chef d’accusation de possession avec intention de distribuer de l’amphétamine

2 chefs d’accusation de possession d’une arme à feu lors de la commission d’un crime

Depuis sa création en juillet 2022, l’unité de poursuite contre les gangs a inculpé 89 membres présumés de gangs à travers la Géorgie.

L’Opération Heatwave, selon l’annonce de Carr, a réduit les crimes violents dans l’État jusqu’à 40 %, selon le crime en question.

Dans la ville d’Atlanta, l’AG a déclaré que la criminalité était en baisse de 21 %, les homicides en baisse de 26 %, les voies de fait graves en baisse de 21 % et les vols qualifiés en baisse de 19 %.

« L’opération Heatwave est un partenariat qui associe nos partenaires fédéraux, étatiques et locaux, axé sur l’attaque des gangs, des armes et de la drogue », a déclaré le chef de la police d’Atlanta, Darin Schierbaum. « L’Opération Heatwave est une initiative axée sur le renseignement qui réussit car nous identifions les individus susceptibles de commettre des crimes violents dans notre ville. Les données nous permettent d’identifier les quartiers de la ville qui sont sujets à la violence. Nos partenariats clés, associés au travail acharné de notre personnel assermenté et civil, nous permettent de lutter contre les gangs, les armes et les drogues qui conduisent aux crimes violents et de protéger les résidents, les visiteurs et les parties prenantes de la ville et de la ville. comté. »

Dans tout l’État, l’opération multi-agences aurait réduit les homicides de 24 %, les voies de fait graves de 11 % et les vols de 40 %, selon le bureau de Carr.

