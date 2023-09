3 leçons d’investissement technologique du directeur de l’innovation de Houston Methodist

Les dirigeants d’hôpitaux qui supervisent l’adoption de la technologie doivent essayer de maîtriser l’équilibre délicat entre prudence et aventure. Face à des pressions financières imprévisibles, des vagues de battage médiatique dans le monde de la santé numérique et des exigences réglementaires changeantes, il peut être difficile de décider quels projets technologiques adopter et quelles solutions ignorer ou mettre en veilleuse.

Roberta Schwartz a des années d’expérience pour essayer de bien faire les choses – elle est directrice de l’innovation chez Méthodiste de Houston, où elle travaille depuis plus de 22 ans. Lors d’un entretien lundi à Sommet sur l’innovation en santé d’Oliver Wyman à Chicago, elle a partagé trois éléments de sagesse qui nous donnent une fenêtre sur sa stratégie d’investissement technologique.

L’IA comporte deux parties

« Il y a deux parties dans l’IA. Il y a votre produit et il y a ma gestion du changement. Ces deux choses doivent aller de pair, sinon ce que fait votre produit n’a pas d’importance. La question est : les systèmes hospitaliers sont-ils prêts pour la partie gestion du changement ? Schwartz a déclaré.

Parfois, les hôpitaux seront prêts à entreprendre la gestion du changement par pure nécessité. C’est pourquoi les soins infirmiers virtuels ont décollé si rapidement – ​​parce que la technologie fonctionnait et parce qu’elle « était absolument essentielle pour survivre », a-t-elle déclaré.

Schwartz a rappelé aux fournisseurs de technologies que les hôpitaux ne recherchent pas des produits capables de résoudre les problèmes mondiaux, mais plutôt des solutions à un problème spécifique sur lequel ils se sont concentrés.

Comment les fournisseurs se différencient

L’un des moyens les plus importants pour un fournisseur de se différencier de la concurrence est de disposer d’une technologie supérieure. Mais pour les fournisseurs de certains outils que les hôpitaux cherchent à acheter à l’heure actuelle, la qualité de la technologie s’est plus ou moins égalisée entre les différentes entreprises, a noté Schwartz. Dans ces cas-là, il s’agit souvent de savoir quel fournisseur sera le moins cher, a-t-elle expliqué.

Mais cela peut également se résumer à la question de savoir quel outil du fournisseur présente une forte intégration avec le fournisseur de DSE de l’hôpital.

« Vous pourriez préférer un produit, mais si l’intégration de l’autre produit avec Epic est très forte, il est alors difficile de dire si vous pourrez ou non l’adopter. L’intégration est super importante. Les médecins ne veulent pas sortir de la plateforme principale – ils ne le font tout simplement pas », a déclaré Schwartz.

La priorisation est surfaite

Les systèmes de santé sont confrontés à de nombreux défis, tels que le manque de personnel, l’évolution des exigences réglementaires, les contraintes financières et l’évolution des préférences des patients. Il peut donc être difficile pour les dirigeants de décider quelles initiatives donner la priorité. Mais Schwartz a déclaré qu’elle ne « croit pas aux priorités ».

Cela signifie que si elle trouve une solution qui peut résoudre un problème rencontré par Houston Methodist, elle essaiera de la poursuivre en même temps que d’autres initiatives sont en cours dans des domaines non liés de l’organisation.

« En général, lorsque les systèmes de santé sont suffisamment grands, ils peuvent mettre en place 50 outils différents dans 50 domaines différents. Votre seule limite est alors la quantité que le système peut gérer à la fois. Mais si tout le monde devait donner la priorité, nous donnerions tous la priorité à l’accès, et alors rien ne se passerait dans le reste des espaces. Je pense qu’il est extrêmement important de se donner la permission d’essayer une variété de solutions différentes dans différents environnements, car nous apprenons tous les uns des autres de différentes manières », a expliqué Schwartz.

Photo : métamorworks, Getty Images