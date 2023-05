3 Lakers les plus responsables de la défaite du match 2 contre les Nuggets

Les Lakers ont perdu le match 2 contre les Denver Nuggets après une très mauvaise performance d’Anthony Davis. Darvin Ham mérite également une partie du blâme.

Les Lakers de Los Angeles ont perdu le deuxième match de la finale de la Conférence Ouest face aux Denver Nuggets, 108-103.

Ils avaient une avance pour une grande partie mais ont vraiment eu du mal à marquer tard. Les Lakers se sont retrouvés avec seulement 24 points au quatrième quart. Jamal Murray les a presque surclassés.

Qui est responsable de la perte ?

3 Lakers à blâmer pour avoir fait exploser le match 2 contre les Nuggets

Anthony Davis

Anthony Davis a très mal joué dans ce match. Ces séries éliminatoires ont été très difficiles pour le joueur All-NBA avec des hauts et des bas tous les autres matchs. Il a fini par ne marquer que quatre buts sur le terrain dans celui-ci sur son chemin vers 26% de tirs de la nuit.

Les Lakers avaient besoin d’attaque et Davis ne s’est pas présenté. Il a raté un trois clés tard dans le coin, ce qui a permis aux Nuggets de remporter la victoire. Si Davis avait pu se présenter, les Lakers auraient pu gagner celui-ci.

Davis doit commencer à attaquer en descente et arrêter de se contenter de sauts. Un excellent moyen de lui permettre d’avoir un excellent match 3 serait de le placer dans de nombreux écrans de pick-and-roll. Davis rouler vers le panier serait une excellente action de ces pick-and-rolls.

Ce serait un excellent moyen de faire entrer les gardes dans le jeu, car l’entraîneur-chef Darvin Ham semble vraiment vouloir jouer trois gardes pour le reste de cette série.

En fin de compte, Davis doit devenir beaucoup plus actif dans la peinture.

Les choix de tir de LeBron James

LeBron James a raté de très mauvais lay-ups mais il y avait un plus gros problème en jeu : James a tenté six trois dans ce match et n’en a fait aucun.

Si les Lakers veulent gagner cette série, quelqu’un dans le vestiaire des Lakers doit dire à LeBron de ne pas prendre de tirs à trois points comme ceux qu’il a pris dans le match 2. Il peut être difficile de dire quelque chose comme ça au deuxième plus grand joueur de tous les temps, mais les Nuggets gagneront cette série en six matchs s’il ne le fait pas.

Certaines possessions, il a fini par faire son mouvement de modèle où il reculait et prenait un trois. James n’a pas eu la main chaude pour le faire et a fait exploser les possessions des Lakers dans un match serré. Il a terminé avec 22 points sur 47% de tirs depuis le sol.

Les rotations de Darvin Ham

Les rotations de Darvin Ham étaient très, très mauvaises. Il s’est éloigné d’une formation de trois gardes pour commencer le match, mais Ham n’a pas pu résister à l’envie de le faire au troisième quart. C’est là que les Nuggets ont commencé à frapper.

Jouer Jarred Vanderbilt seulement 15 minutes était sérieusement criminel. Le manque de jeu offensif de Vanderbilt rend l’espacement difficile, mais lorsque Jamal Murray est capable de partir au quatrième quart, il est peut-être temps de faire appel à votre spécialiste défensif.

Dennis Schroder jouant 30 minutes dans ce match était très stupide car il n’a pas été en mesure de très bien faire du côté offensif (avec tout le respect que je lui dois).

D’Angelo Russell devra peut-être quitter le banc pour le reste de cette série. Il était très mauvais du côté offensif. Lorsque Russell n’est pas bon du côté offensif, son manque de défense commence vraiment à se faire remarquer.

Après ce match, les Lakers ne peuvent avoir que six joueurs solides en rotation. Cela rend un peu difficile la gestion des rotations. Pourtant, LA devrait pouvoir éviter de jouer trois gardes dans une formation pour le reste de la série. De plus, les Lakers devraient jouer sur des écrans pick-and-roll avec Murray. Que ce soit avec ou sans ballon, Murray les a tués depuis trois.

LA a gâché une nuit incroyable avec Austin Reaves et Rui Hachimura. Les Lakers auront besoin des deux prochains matchs à domicile s’ils veulent une chance réaliste de gagner cette série. Ils devaient gagner un match sur la route et ils n’ont pas atteint cet objectif dans les matchs 1 ou 2. Maintenant, ils devront évidemment surmonter les conditions de Denver et eux-mêmes pour se rendre en finale.