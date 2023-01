3 Kellen Moore remplace après s’être séparé d’OC

Les Cowboys ont ostensiblement congédié le coordinateur offensif Kellen Moore dimanche alors que les deux parties ont convenu de se séparer. Maintenant, ils doivent le remplacer.

La plupart des fans des Dallas Cowboys espéraient que l’équipe jouerait le championnat de la conférence dimanche, mais au lieu de cela, la franchise faisait la une des journaux une semaine après une défaite désastreuse en Divisional Round contre les 49ers. Dimanche, l’équipe a essentiellement licencié le coordinateur offensif Kellen Moore.

Moore semble être le bouc émissaire des lacunes offensives de l’équipe, en particulier lors de la défaite contre San Francisco. Mais cela pourrait également être frustrant pour les fans que les rapports indiquent que l’entraîneur-chef Mike McCarthy, qui n’est pas étranger à la critique lui-même, assumera les fonctions d’appel au jeu.

Cela dit, peu importe qui appelle les jeux, les Cowboys ont besoin d’un coordinateur offensif capable de développer des talents tout en profitant de l’immense talent de l’alignement de Dallas. Dans cet esprit, ces trois remplaçants de Kellen Moore auraient beaucoup de sens.

Rumeurs Cowboys: 3 remplaçants Kellen Moore que Dallas devrait embaucher

3 Jo brady Entraîneur QB Billets de Buffalo

Joe Brady pourrait être la sauce secrète dont l’attaque des Cowboys a besoin

Si vous ne suivez que la NFL, vous ne connaissez peut-être que Joe Brady en tant qu’ancien coordinateur offensif des Panthers qui a été renvoyé du personnel de Matt Rhule mais qui a depuis atterri avec les Buffalo Bills en tant qu’entraîneur des quarts. C’est tout à fait vrai, mais sa bonne foi qui le qualifierait pour être le nouveau OC à Dallas vient vraiment de son passage dans les rangs universitaires.

Brady a été embauché dans le personnel de Rhule après avoir été l’entraîneur des receveurs larges et l’assistant offensif des LSU Tigers 2019. Vous savez, l’équipe qui avait Joe Burrow, Ja’Marr Chase, Justin Jefferson et ainsi de suite qui a établi pratiquement tous les records offensifs du football universitaire en route pour aller 15-0 et remporter un championnat national.

Selon mon estimation, Brady a été le bouc émissaire en Caroline pour les lacunes de Rhule dans la construction d’une culture autour des Panthers. Avec une porte tournante au quart-arrière et une liste pas totalement configurée pour gagner, ce fut une scène difficile. C’est la valeur aberrante du CV de Brady avec son succès au sein du personnel des Bills et son passage à LSU.

Avec McCarthy appelant les pièces, vous devez aimer l’idée que l’un des esprits derrière cette infraction LSU aide à concevoir l’offensive des Cowboys à l’avenir et avec ce qu’il pourrait faire pour CeeDee Lamb et Michael Gallup, entre autres. Il s’agit d’une recrue à la hausse qui pourrait être un peu risquée mais qui pourrait finir par rapporter d’énormes dividendes.