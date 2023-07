3 juillet 2023 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions « Animaux de compagnie de la semaine » à [email protected]. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Scooby est un mélange Great Dane de 4 ans. Il est prêt pour l’aventure et aime les promenades. Il est bien élevé et semble avoir dépassé sa phase de chiot idiot. Il est doux, social et aime être avec les gens. Il n’aime pas toujours les autres chiens et doit être le seul animal de compagnie de la maison. Pour rencontrer Scooby, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo fournie par la NAWS Humane Society of Illinois)

Lilly Bug est une petite domestique à poils courts d’un an qui a été retrouvée errante – elle est prête pour une vie d’amour et de confort à l’intérieur. Elle est affectueuse, extravertie et énergique. Elle adore jouer puis se blottir quand il est temps de se reposer. Elle en apprend encore sur les autres chats – elle ne les a pas cherchés dans sa famille d’accueil. Elle irait bien dans une maison en tant que chat unique ou à la maison avec un frère minou qui n’est pas trop exigeant envers elle. Pour rencontrer Lilly Bug, envoyez un e-mail à [email protected]. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

Gia est un grand mélange de berger qui est devenu trop difficile à gérer pour ses anciens propriétaires. Elle est incroyablement intelligente mais forte et a besoin d’une famille habituée aux grands chiens. Gia aura besoin d’aide pour son entraînement et pour canaliser son énergie. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo fournie par Sue Newcomb Visual Arts)

Fozzie Bear est un poil court domestique qui est positif au FIV. Il est super cool et adore les câlins. Fozzie a besoin d’une maison pour toujours où il peut se détendre et se prélasser. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.