3 jours. 68 Enfants. Instantanés de l’été à Coney Island.

Que serait l’été sans un peu de chaleur ? Une petite aventure ? Une petite malice ? Le mois dernier, le New York Times for Kids s’est rendu à Coney Island pour obtenir les trois. Le long de la plage, dans le dédale de manèges de Luna Park et sur la promenade sablonneuse, nous avons rencontré et parlé à plus de 50 enfants pour découvrir ce qu’ils aiment le plus dans cette destination insolite mais classique de New York. Pour certains enfants, c’était les montagnes russes. Pour d’autres, c’était juste être avec leurs amis quand l’école était finie. Pourtant, une chose semblait être vraie parmi les enfants que nous avons rencontrés : il n’y a pas de meilleur endroit pour rester au frais.