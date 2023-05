3 joueurs qui ne seront pas sur la liste d’ici le 1er juin

Les Cubs de Chicago subiront certainement des changements d’alignement surprenants d’ici le 1er juin, même si ce n’est que dans quelques semaines.

Assis quatre matchs sous .500 dans une division centrale de NL bondée, les Cubs de Chicago doivent apporter quelques changements. Malgré un bon début de saison après avoir acquis l’arrêt-court Dansby Swanson en agence libre, un ralentissement ces derniers temps amène Chicago à se demander à quel point ils sont loin de concourir dans la Ligue nationale.

Bien sûr, signer Swanson pour un contrat de 177 millions de dollars était un bon début, mais les Cubs ont encore des trous dans la liste des lanceurs, ainsi que dans le champ intérieur. Le sommeil de Chicago a fait l’objet de nombreuses discussions au sein de l’organisation des Cubs, et quelque chose doit être fait pour réveiller ce groupe s’il veut lutter cette saison.

Dans cet esprit, voici quelques modifications mineures qui pourraient aider à envoyer un message :

Rumeurs Cubs : Option Miles Mastrobuoni de retour chez les mineurs

Lorsque Miles Mastrobuoni a fait partie de l’alignement de la grande ligue à l’entraînement printanier, il a été une histoire formidable. Malheureusement, il n’a pas encore frappé comme il appartient à Chicago.

Les Cubs ont acquis Mastrobuoni dans un échange la saison dernière avec les Rays de Tampa Bay. En règle générale, si les Rays sont prêts à abandonner un joueur, il n’y a pas grand-chose. Tampa possède l’une des meilleures équipes de développement des joueurs dans les ligues majeures.

Au moment de l’échange, par MLB, Mastrobuoni « possédait une moyenne de 0,286 (633 pour 2 211) avec 108 doubles, 23 triples, 29 circuits, 242 points produits, 82 buts volés, 288 marches et un 0,367 sur- pourcentage de base en 615 matchs. Il avait vu du temps au deuxième but (247 matchs), au champ gauche (110 matchs), au champ droit (94 matchs), à l’arrêt-court (81 matchs), au terrain central (42 matchs), au troisième but (38 matchs) et au lanceur (trois matchs). ) » au niveau des ligues mineures. Ces statistiques ne se sont pas traduites pour les majors.

Bien que Mastrobuoni soit une belle histoire, il vient d’être rappelé des mineurs après avoir été renvoyé il y a quelques semaines. La nature va-et-vient de son appel suggère que Chicago manque de profondeur et est donc allé vers un visage familier qui, encore une fois, frappait bien au niveau MiLB.

Pourtant, jusqu’à présent cette saison, il n’a marqué que 28 présences au bâton, et la ligne de barre oblique n’est pas jolie. .192/.192/.231 n’est certainement pas assez bon pour gagner une place dans les ligues majeures tous les jours.