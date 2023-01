3 joueurs qui ne reviendront pas et les meilleures options pour les remplacer

Les Seahawks ont pris tout le monde par surprise pour faire les séries éliminatoires mais, après leur sortie, ces joueurs ne seront pas de retour en 2023 et Seattle doit les remplacer.

Chaque fois que les Seahawks de Seattle ont échangé Russell Wilson à Denver, tout le monde était prêt à considérer l’équipe de Pete Carroll comme la pire de la ligue. Alors imaginez le choc après 18 semaines de saison régulière quand c’était Seattle qui se préparait pour un match éliminatoire contre les 49ers pendant que les Broncos étaient à la maison en train de regarder (et le faisant bien en dehors de la course d’après-saison).

Certes, le match éliminatoire du week-end Super Wild Card ne s’est pas déroulé comme prévu car Geno Smith et l’attaque n’ont pas pu suivre la puissante attaque des 49ers. Mais même quand même, ce fut une performance phénoménale pour une équipe qui a dépassé toutes les attentes de pré-saison d’un mile. Maintenant, la question devient quelle est la prochaine étape ?

Le meilleur endroit pour commencer est de regarder les joueurs que les Seahawks perdront probablement cette intersaison et ce que l’équipe pourrait faire pour remplacer certains de ces gars.

Seahawks : 3 joueurs qui ne seront pas de retour en 2023 et leurs meilleurs remplaçants

3 A dessiné Serrure QC Seattle Seahawks

Drew Lock est venu aux Seahawks dans le commerce de Russell Wilson mais ne reviendra pas

Dans la pré-saison, il semble maintenant idiot de penser que Geno Smith et Drew Lock, ce dernier venant à Seattle dans le commerce Wilson, se battaient pour la place QB1 après que Smith ait établi des records de franchise pour les verges par la passe et le pourcentage d’achèvement. Lock a cependant servi de remplaçant au vétéran, mais il est maintenant sur le point de devenir un agent libre cette intersaison.

Pour autant de potentiel que Lock a, il n’a pas été en mesure de le rassembler sur un terrain de la NFL. Et bien qu’il puisse être considéré comme une option de sauvegarde bon marché alors que l’équipe semble prête à ramener Smith, que ce soit sur l’étiquette de franchise ou un contrat à plus long terme, les Seahawks pourraient en fait être mieux lotis de le laisser marcher.

Alors, que ferait alors Seattle pour remplir le tableau de profondeur des quarts-arrière?

Seahawks meilleures options de remplacement pour Drew Lock

Will Levis (repêchage de la NFL)

Taylor Heinicke (agence libre)

Hendon Hooker (repêchage de la NFL)

Levis et Hooker sont des options de repêchage intrigantes pour Seattle. Levis est le QB le plus haut du repêchage mais a besoin d’un développement sérieux. Le faire venir pour soutenir Smith aurait du sens. Hooker, quant à lui, est plus poli mais aussi plus un produit fini et sort d’un ACL déchiré. Pourtant, ses perspectives à long terme pourraient être excellentes derrière Smith. Heinicke, pour son cas, a été passable comme partant, mais il serait plus logique de soutenir quelqu’un comme Smith pour approfondir la salle du quart-arrière.