3 joueurs qui n’auront jamais une autre chance à un Super Bowl

Alors que les Eagles de Philadelphie se préparent pour l’un de leurs plus grands matchs de l’histoire récente, nous examinons quels joueurs pourraient avoir leur meilleure (et unique) chance de gagner une bague cette année.

Les Eagles de Philadelphie ont remporté leur premier Super Bowl il y a cinq ans et sont à quelques jours de remporter leur deuxième. Si 2017 était une indication, Philly remportant le Trophée Lombardi est… une grosse affaire.

Signalez les incendies de voiture. Vitres brisées. Cue chaos tout autour. Les Eagles se dirigent vers le match de dimanche contre les Chiefs de Kansas City en tant que légers favoris, mais étant donné la nature toujours instable du sport, on peut dire que tous les paris sont ouverts. Si vous êtes enclin à parier sur ce jeu, prenez simplement le relais sur le nombre de fois que l’équipe de télévision coupe les parents Kelce dans les gradins.

Rien ne sera comparable à Nick Foles bouleversant Tom Brady lors de la première victoire des Eagles au Super Bowl. C’est bon. Les légendes resteront des légendes (et, espérons-le, resteront à la retraite pour de bon).

Cependant, lorsqu’il s’agit de hisser le trophée Lombardi cette saison, aucune victoire n’aura un goût plus doux pour ces joueurs des Eagles qui n’auront peut-être pas une autre chance de concourir à ce niveau de leur vivant.

Vous n’avez qu’un seul coup, ne manquez pas votre chance de souffler, cette opportunité se présente une fois dans une vie pour ces Eagles, yo.

3. Ndamukong Suh

S’il existe bien un script NFL, le plaqueur défensif des Eagles Ndamukong Suh l’a volé sous le nez de Roger Goodell.

Suh a choisi de jouer pour Philadelphie au milieu de la saison 2022, et plus tôt dans sa carrière, il a choisi de rejoindre les Buccaneers de Tampa Bay et les Rams de Los Angeles.

Les trois équipes ont atteint le Super Bowl pendant le séjour de Suh là-bas, et Suh a même remporté une bague avec Tampa en 2020. Appelez cela de la chance, une coïncidence ou simplement une intuition d’un autre monde, mais Suh sait comment les choisir.

Malheureusement, cette année pourrait être sa dernière.

Philly a acquis Suh pour un contrat d’un an après que l’équipe a subi sa première défaite de la saison lors de la semaine 10. À l’époque, le plaqueur de 35 ans envisageait également de passer aux 49ers de San Francisco, évitant finalement un énorme balle là.

Suh n’a joué que 35% des snaps défensifs à Philadelphie en 2022 et fait partie d’une forte rotation avec Fletcher Cox, Javon Hargrave et Milton Williams, entre autres. Il a été ajouté en tant que pièce de profondeur cruciale lorsque la défense contre la course de Philly s’affaissait au milieu, et une demi-saison plus tard, il ne fait aucun doute qu’il a eu un impact considérable dans les tranchées jusqu’à présent.

En tant que l’une des acquisitions les plus astucieuses des Eagles, Suh a servi de présence de vétéran indispensable et a mis son corps vieillissant bien qu’impénétrable en jeu cette année : depuis que Suh a rejoint l’équipe, la défense des Eagles n’a accordé que 114,4 verges au sol et 19,1 points par match.

Suh pourrait être considéré comme une sorte de sonnerie de la ligne D – il est ici pour un bon moment, pas longtemps, et il veut plus que tout remettre la main sur le trophée Lombardi.