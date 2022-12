3 joueurs qui doivent surpasser 2022 pour revenir aux World Series

Les Braves d’Atlanta ont échoué dans leur défense des World Series, mais si quelques joueurs clés surpassent leurs saisons 2022, le club peut revenir à la Fall Classic.

Ne vous méprenez pas, ce fut une course magique pour les Braves d’Atlanta au cours de la seconde moitié de la saison régulière. Après avoir devancé les Mets par des matchs à deux chiffres dans la course NL East à un moment donné, les champions en titre des World Series ont fait irruption pour remporter la couronne de division. C’était remarquable – ou du moins jusqu’aux séries éliminatoires.

Les Braves sont tombés aux mains des Phillies de manière difficile à avaler alors qu’ils se rencontraient dans le NLDS avec Philadelphie qui devenait également chaud, surtout après avoir également éliminé les Mets dans la série Wild Card. Cela a laissé un goût amer dans la bouche de tout le monde, un goût qui n’a fait qu’empirer un peu plus tard dans l’intersaison lorsque le club a officiellement perdu Dansby Swanson en agence libre au profit des Cubs.

Cela dit, Atlanta entrera toujours dans la saison 2023 parmi les favoris pour remporter les World Series. Ils ont un jeune noyau exceptionnellement fort, ont acquis un receveur du Top 2 dans le commerce de Sean Murphy et sont prêts à faire une autre course. Pour que cela se produise, cependant, les Braves ont besoin que certaines de leurs stars performent mieux qu’elles ne l’ont fait en 2022.

Oui, Ozzie Albies doit rester en bonne santé. Et il n’y a probablement pas beaucoup d’espoir pour Marcell Ozuna à ce stade. Mais au-delà de cela, ces trois joueurs doivent surpasser leurs saisons 2022 pour que les Braves reviennent dans les World Series.

Table des matières

Braves d’Atlanta : 3 joueurs qui doivent surperformer 2022 pour revenir aux World Series

3 Tyler Matzek PR Braves d’Atlanta

Tyler Matzek doit redevenir le releveur dominant des Braves

En route vers la victoire des World Series 2021, l’un des visages qui a émergé pour la franchise était le releveur gaucher Tyler Matzek. Il a été complètement dominant en séries éliminatoires, n’accordant que 10 coups sûrs et 14 coureurs de base au total avec seulement trois points mérités sur 15,2 manches lancées. Il est devenu une option élite de type septième manche pour Atlanta.

Et vraiment, c’était une continuation de tout ce qu’il a fait tout au long de la saison 2021. Matzek est apparu dans 69 matchs et a affiché une formidable MPM de 2,57 avec une folle MPM de 169+ pour la saison. Ces chiffres, cependant, n’ont pas tenu le coup l’année dernière.

Les blessures ont un peu éloigné Matzek du terrain car il était limité à seulement 42 apparitions cette saison, mais les maux semblaient également affecter ses performances. Son ERA est passé à 3,50 sur l’année tandis que son ERA + a chuté à seulement 117. Il était toujours un bras solide hors de l’enclos des releveurs pour les Braves, mais il n’était pas la force absolue qu’il était l’année précédente.

À l’approche de la saison 2023, Atlanta a besoin que le joueur de 32 ans reste en bonne santé et revienne plus près de la forme qu’il a montrée en 2020 et 2021 pour que cet enclos fonctionne avec une efficacité maximale. Il a prouvé qu’il était capable et l’espoir serait qu’un bon bilan de santé reste ainsi et qu’il puisse se débarrasser de la rouille que ses absences ont apparemment provoquée il y a une saison.