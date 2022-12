3 joueurs des Broncos qui ne seront pas de retour en 2023

Voici trois joueurs que les Broncos de Denver ne ramèneront pas, car ils cherchent à se réorganiser cette intersaison.

Les Broncos de Denver sont entrés en 2022 avec des attentes astronomiques. En 2021, leur défense était excellente, car ils ont accordé le troisième moins de points par match dans la NFL (18,9). Cependant, leur attaque a simplement eu du mal à mettre des points au tableau, mais ils n’étaient pas dépourvus d’armes avec les receveurs larges Courtland Sutton, Jerry Jeudy et Tim Patrick et le porteur de ballon Javonte Williams sur la liste. Avec leur noyau défensif de retour pour la plupart, les Broncos semblaient être à un quart-arrière du Super Bowl. Ainsi, le directeur général George Paton a fait un grand pas pendant l’intersaison en échangeant contre le quart-arrière à neuf reprises du Pro Bowl Russell Wilson.

Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Les Broncos siègent actuellement à un 4-11 décevant. Ils ont perdu Patrick, Williams et laissé le plaqueur Garett Bolles aux blessures de fin de saison, et Wilson joue le pire football de sa carrière.

Les Broncos chercheront sans aucun doute à secouer leur alignement cette intersaison. Voici trois joueurs qui ne reviendront probablement pas.

3. Joueurs des Broncos qui ne seront pas de retour la saison prochaine : OT Billy Turner

Les Broncos ont signé le plaqueur offensif vétéran Billy Turner pour un contrat d’un an de 2,5 millions de dollars lors de la dernière intersaison. Cela avait du sens à l’époque. Les Broncos avaient besoin d’un tacle droit, et Turner avait commencé 13 matchs pour les Packers de Green Bay en 2021. Sa familiarité avec l’entraîneur-chef Nathaniel Hackett et le coordinateur offensif Justin Outten de leur temps à Green Bay a probablement également joué un rôle.

Cette saison, Turner n’a tout simplement pas été un facteur important. Il a commencé quatre matchs et affiché un Note PFF de 59,9, qui est sa note la plus basse depuis 2017. Turner a toujours le potentiel d’aider une équipe en lice, mais le joueur de 31 ans sera probablement une faible priorité pour les Broncos cette intersaison. Le front office donnera probablement la priorité aux jeunes et cherchera à préserver l’espace de plafond. Avant le repêchage de la NFL 2022, ils ont manifesté leur intérêt pour la sélection d’un tacle offensif. Selon Nick Kosmider de l’Athletic, ils ont rencontré l’éventuel choix de troisième tour des Colts, Bernhard Raimann. Je ne serais pas surpris de voir les Broncos cibler un tacle offensif au début du repêchage de la NFL 2023.