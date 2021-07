3 joueurs anglais qui ont raté des pénalités et qui ont été victimes d’abus racistes en ligne

Trois joueurs noirs qui ont raté des tirs au but pour l’Angleterre lors de la fusillade décisive du Championnat d’Europe contre l’Italie dimanche soir ont été victimes d’abus racistes en ligne, ce qui a incité l’English Football Association à publier une déclaration condamnant le langage utilisé contre les joueurs.

Bukayo Saka, à 19 ans l’un des plus jeunes joueurs de l’équipe d’Angleterre, a raté le penalty qui a donné le titre à l’Italie et a privé l’Angleterre de son premier trophée international depuis la Coupe du monde 1966.

C’était le troisième échec consécutif de l’Angleterre sur penalty en fusillade, avec Marcus Rashford et Jadon Sancho également absents.

La FA a déclaré dans un communiqué qu’elle était « consternée » par les abus des trois joueurs. L’équipe s’était agenouillée avant les matchs à l’Euro pour marquer son soutien à la fin des inégalités raciales, et la jeune équipe multiethnique a conquis le cœur du pays fou de football avant que l’échec des tirs de barrage ne soit trop familier. messages de haine.

« Nous ferons tout notre possible pour soutenir les joueurs concernés tout en exigeant les sanctions les plus sévères possibles pour toute personne responsable », a déclaré le communiqué de la FA. « Nous continuerons à faire tout notre possible pour éliminer la discrimination, mais nous implorons le gouvernement d’agir rapidement et d’adopter la législation appropriée afin que cet abus ait des conséquences réelles. »

La police métropolitaine de Londres a également déclaré qu’elle enquêtait sur des messages « offensants et racistes » sur les réseaux sociaux.

Rashford, qui joue pour Manchester United, a noté les abus raciaux qu’il a reçus sur les réseaux sociaux en mai après que l’équipe a perdu la finale de la Ligue Europa.

L’entraîneur anglais Gareth Southgate a été critiqué pour sa stratégie consistant à faire sortir Rashford et Sancho du banc pour tirer des pénalités tandis que la star Raheem Sterling a été mise à l’écart lors de la fusillade.

« Ils étaient les meilleurs preneurs qu’il nous restait sur le terrain », a déclaré Southgate. « Nous gagnons et perdons ensemble. »

