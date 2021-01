Aaron Rodgers, Patrick Mahomes et Josh Allen ont quelque chose en commun en plus d’être trois des quatre quarts de départ restants dans les séries éliminatoires de la NFL.

Les trois ont été choisis au premier tour par des équipes qui se sont qualifiées pour les séries éliminatoires dans des mouvements que Green Bay, Kansas City et Buffalo ne regrettent certainement pas.

Les Packers ont pris Aaron Rodgers 24e au classement général en 2005 malgré Brett Favre sur la liste. Favre avait mené Green Bay à une saison de 10 victoires et à une place en séries éliminatoires en 2004 et était resté partant pour les trois premières saisons de Rodgers. Les Packers ont ensuite fait de Rodgers le partant en 2008 et ont disputé les séries éliminatoires 10 fois depuis avec un titre du Super Bowl.

Les Chiefs ont fait leur choix pour un quart-arrière en 2017 après des apparitions consécutives en séries éliminatoires les deux années précédentes avec Alex Smith comme partant. Kansas City a échangé 17 places pour prendre Mahomes et lui a donné le rôle de départ en 2018. Tout ce que Mahomes a fait pendant cette période est de remporter le titre de MVP en 2018, d’être nommé MVP du Super Bowl la saison dernière et les Chiefs sont maintenant en mesure de revenir là-bas. cette saison.

Le choix que Kansas City a pu prendre Mahomes est venu de Buffalo, qui s’est retrouvé avec le demi de coin vedette TreDavious White cette saison-là, ainsi que des premiers et troisièmes tours supplémentaires. Les Bills ont ensuite échangé cinq places l’année suivante pour repêcher Allen, qui est devenu une star cette saison.

Depuis 2000, une équipe éliminatoire a utilisé un choix de première ronde sur un quart-arrière sept fois au total.

Les Broncos l’ont fait deux fois, emmenant Jay Cutler en 2006 après avoir atteint le match pour le titre de l’AFC avec Jake Plummer la saison précédente, puis Paxton Lynch en 2016 après avoir remporté le Super Bowl à Peyton Mannings la saison finale avant la retraite.

Les Texans l’ont fait en 2017, échangeant contre Deshaun Watson après avoir atteint les séries éliminatoires l’année précédente avec Brock Osweiler, et les Packers l’ont fait la saison dernière lorsqu’ils ont pris Jordan Love.

TOM TERRIFIC: Tom Brady peut rejoindre une entreprise illustre avec une victoire cette semaine pour une autre apparition au Super Bowl. Brady participe à son incroyable 14e match pour le titre de conférence en 19 saisons en tant que partant lorsque Tampa Bay se rend à Green Bay dimanche.

Brady a remporté neuf de ces 13 matchs de titre de conférence précédents lorsqu’il était en Nouvelle-Angleterre et peut devenir le premier joueur de football à apparaître dans 10 matchs pour le titre de la NFL avec une victoire.

Seule une poignée de joueurs ont atteint le tour de championnat de la Major League Baseball ou de la NBA, y compris certains des noms les plus emblématiques des deux sports.

Yogi Berra a le plus avec 14 apparitions en Série mondiale, suivi de Mickey Mantle (12), Whitey Ford (11) et Babe Ruth, Joe DiMaggio et Elston Howard (10 chacun).

En NBA, Bill Russell est le leader avec 12 apparitions, suivi de son coéquipier des Celtics Sam Jones avec 11. Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James en ont chacun 10, James atteignant cette marque la saison dernière.

PAS SI SWEET HOME: Pour la troisième saison consécutive, la saison des New Orleans Saints s’est terminée par une défaite en séries éliminatoires à domicile.

Après avoir perdu le match pour le titre NFC contre les Rams lors de la saison 2018, en partie grâce à un appel raté à la fin du règlement, puis à nouveau en prolongation contre le Minnesota la saison dernière, les Saints ont échoué dimanche contre Tampa Bay après avoir commis quatre revirements dans un jeu pour la première fois depuis 2016.

Les Saints sont devenus la troisième équipe à perdre un match éliminatoire à domicile en trois saisons consécutives, rejoignant Kansas City (2016-18) et Chicago (1986-88). Drew Brees est le seul quart-arrière à le faire alors qu’Alex Smith et Patrick Mahomes ont commencé les matchs pour les Chiefs et Doug Flutie et Jim McMahon pour les Bears.

En tout, les Saints ont remporté 49 matchs de saison régulière au cours des quatre dernières années et n’ont pas de place pour le Super Bowl, après avoir également perdu en 2017 au Minnesota. C’est le plus grand nombre de victoires jamais remportées en quatre ans pour une équipe qui n’a pas participé au Super Bowl, selon le bureau des sports d’Elias.

JOUER DE L’AVANT: Les Chiefs ont une séquence impressionnante d’avoir détenu une avance à un moment donné dans un match pour 60 matchs consécutifs en saison régulière et en séries éliminatoires, 10 de moins que le record établi par Seattle (2012-15).

La dernière équipe à empêcher Kansas City de prendre l’avantage était Buffalo, dans une victoire 16-10 le 26 novembre 2017.

MIGHTY MATT: L’entraîneur des Packers, Matt LaFleur, est de retour dans le match pour le titre NFC pour la deuxième fois en autant de saisons qu’un entraîneur de la NFL.

LaFleur est le sixième entraîneur depuis la fusion à faire le match de championnat de conférence au cours de ses deux premières saisons en tant qu’entraîneur de la NFL et le premier à le faire depuis San Franciscos Jim Harbaugh (2011-12).

Les autres entraîneurs pour le faire sont Baltimores Don McCafferty (1970-71), San Franciscos George Seifert (1989-90), Dallas Barry Switzer (1994-95) et les Jets Rex Ryan (2009-10).

Tous ces entraîneurs ont fait au moins un Super Bowl au cours de ces années, à l’exception de Ryan, qui a perdu contre Indianapolis et Pittsburgh.

