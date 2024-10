3 jeux clés d’une victoire serrée contre les Jaguars

Les Packers de Green Bay se sont améliorés à 6-2 après la victoire serrée de 30-27 dimanche contre les Jaguars de Jacksonville. Ce n’était certainement pas leur meilleur effort, mais cela a suffi pour les maintenir à un demi-match de la très disputée NFC Nord.

Green Bay a remporté la victoire malgré le quart partant Jordan Love qui n’a pas terminé le match en raison d’une blessure à l’aine, ce qui a forcé le remplaçant Malik Willis à entrer en action pour la quatrième fois cette saison. L’offensive s’appuyant fortement sur son jeu de course en seconde période, Willis n’a complété que quatre passes, mais un lancer d’embrayage avec un peu plus d’une minute à jouer les a mis à portée de panier et a finalement permis à Brandon McManus de lancer un but de 24 verges. .

Pendant ce temps, la défense n’a pas non plus été à la hauteur de son potentiel, mais a réussi à décrocher un chiffre d’affaires qui a changé la donne au quatrième quart.

Pour la salle de cinéma de cette semaine, nous examinerons trois jeux cruciaux de l’attaque et de la défense qui ont aidé les Packers à s’échapper avec une victoire lors de la semaine 8.

Commençons.

Josh Jacobs court

Avec Jordan Love absent, Jacksonville s’attendait à ce que Green Bay s’appuie sur son jeu de course. Cependant, cela n’a pas d’importance lorsque vous avez un arrière dynamique comme Josh Jacobs.

Ici, c’est 1er et 10, et les Jaguars s’attendent à un autre run. Cependant, avec la menace de mobilité de Willis, les Packers proposent une option de lecture. Il suffit d’occuper la sécurité dans la descente et de donner à Jacobs suffisamment de temps pour sortir sur le bord. À partir de là, il montre son caractère insaisissable et sa course difficile, faisant rater un défenseur avec un juke avant de passer par un plaquage de bras. Félicitations également à Christian Watson pour avoir réalisé un bloc clé vers le bas du terrain pour permettre à Jacobs de marquer le touché. C’était sans doute sa meilleure séquence de la saison et a donné à Green Bay une avance de deux possessions au troisième quart.

Le sac de strip-tease de Cooper

Il y a tellement de choses à aimer dans le jeu d’Edgerrin Cooper cette saison. Bien sûr, le secondeur recrue commet quelques erreurs, mais il les compense grâce à son jeu. Cooper a réalisé un énorme exploit dimanche en limogeant Trevor Lawrence sur la ligne des cinq verges pour établir un touché.

Cooper fait preuve de blitz et ne perd pas de temps à traverser le centre au bulldozer une fois le ballon cassé. Lawrence tente de s’échapper, mais Cooper est trop rapide et réduit la distance, libérant le ballon alors qu’il rassemblait le quart-arrière. De plus, Devonte Wyatt a fait preuve d’un grand effort pour récupérer l’échappé, vérifiant même l’épaule d’un joueur de ligne offensive dans le processus. Ce chiffre d’affaires massif a permis aux Packers de marquer un touché pour leur donner une avance de 27-17 au début du quatrième quart-temps.

Gagnant du jeu

Matt LaFleur a révélé après le match que cet appel de jeu était une suggestion du coordinateur du jeu de passes, Jason Vrable, même s’ils ne l’avaient pas pratiqué pendant la semaine. Apparemment, Vrable a vu quelque chose dans la défense des Jaguars qui lui a fait penser que cela pourrait fonctionner, alors ils en ont fait une option pour Willis lors du dernier entraînement. Aux 2e et 6e, Willis a obtenu le look qu’il voulait et a appelé un signal sonore, passant au jeu suggéré par Vrable. Le jeu commence par une action de jeu et un flux divisé de l’ailier rapproché, qui bloque en fait la passe. Pendant ce temps, Jayden Reed est aligné comme bloqueur en ligne. Mais au lieu de bloquer, le récepteur rapide de la machine à sous s’est infiltré dans un itinéraire de roue du côté opposé à celui où se déroule le jeu. Reed a une tonne de séparation et Willis délivre une passe parfaite qui l’a frappé dans la foulée pour un pick-up de 51 verges. Les Packers manquaient de temps et marquaient un panier gagnant qui découlait d’un jeu qui ne figurait même pas dans le plan de match.