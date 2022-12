3 inculpés après une violente invasion de terrain dans le football australien

MELBOURNE, Australie (AP) – La police a inculpé trois hommes lundi à la suite d’une violente invasion de terrain qui a blessé un gardien de but et un arbitre et a forcé l’abandon d’un match de football australien de haut vol entre Melbourne City et Melbourne Victory ce week-end.

Une vidéo sur les réseaux sociaux a montré un homme lançant un seau de sable en métal sur le gardien de but de Melbourne City, Tom Glover, lors de la mêlée au stade AAMI samedi soir.

Glover a été emmené hors du terrain étourdi et saignait et a ensuite reçu des points de suture à une lacération faciale. Il était de retour à l’entraînement avec le club lundi.

Environ 150 personnes se sont précipitées sur le terrain autour de la marque des 20 minutes, lorsque City menait 1-0.

La police de l’État de Victoria a examiné la vidéo de sécurité avant de demander l’aide du public pour identifier huit personnes recherchées pour interrogatoire. Trois hommes, âgés de 23, 19 et 18 ans, se sont ensuite présentés aux postes de police locaux et ont été inculpés de diverses infractions.

Tous trois ont été libérés sous caution et comparaîtront devant le tribunal de première instance de Melbourne en février.

Un homme de 23 ans accusé d’avoir jeté le seau de sable sur Glover a été accusé de désordre violent, de déchargement de missile, d’agression illégale, de nuisance publique et de comportement émeute.

Les deux adolescents ont été inculpés d’infractions, notamment d’agression contre le gardien de but et l’arbitre.

Les deux groupes de fans avaient lancé des fusées éclairantes sur le terrain, mais la situation s’est aggravée lorsqu’une fusée éclairante a semblé toucher un caméraman de télévision. Glover a ensuite ramassé une autre fusée éclairante au sol et l’a renvoyée dans les gradins.

Les fans se sont alors précipités sur le terrain et Glover a été frappé par le seau en métal contenant du sable, qui est utilisé pour éteindre les fusées éclairantes.

Football Australia s’est engagé à imposer de lourdes sanctions aux responsables et a ordonné à Melbourne Victory de montrer d’ici mercredi pourquoi il ne devrait pas faire face à des sanctions sévères pour la conduite de ses supporters.

La victoire pourrait faire face à une pénalité financière, à une déduction de points ou éventuellement au verrouillage des fans des stades.

L’incident a gâché une période autrement optimiste pour le football dans le pays, survenant deux semaines après la solide performance de l’Australie en Coupe du monde en atteignant les huitièmes de finale avant une courte défaite 2-1 contre l’éventuelle championne argentine.

___

Plus de football AP : https://apnews.com/hub/soccer et https://twitter.com/AP_Sports

The Associated Press