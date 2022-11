3 incendies en une semaine à Tent City de Kelowna ont des résidents qui demandent des extincteurs

Alors que les températures baissent et que la population sans logement de Kelowna tente de rester au chaud, les résidents du campement de la rue Richter, entretenu par la ville, demandent des mesures de sécurité telles que des extincteurs, des foyers appropriés, de l’eau courante et de l’électricité à fournir afin d’atténuer le risque d’un incendie dangereux.

Sans accès à un abri, les personnes vivant au campement de la rue Richter disent que beaucoup utilisent des bougies, des feux de bois et des appareils de chauffage au propane pour rester au chaud et fournir de la lumière dans et autour de leurs tentes.

“Les incendies peuvent devenir incontrôlables en un rien de temps”, a déclaré Fernando, un habitant du campement. Il a dit qu’il avait vu des incendies passer d’étincelles à des flammes complètes en quelques secondes.

Fernando a expliqué que sans extincteurs et sans eau courante, il peut être difficile d’éteindre les flammes.

Cassie, une résidente, a déclaré qu’elle utilisait des bougies pour s’éclairer et se réchauffer, même si elle savait que les flammes à l’intérieur d’une tente pouvaient être risquées.

Cassie a dit qu’elle craignait pour sa propre sécurité car les flammes peuvent se propager rapidement entre les tentes en nylon, et bien qu’elle soit prudente, son lit a déjà pris feu.

Elle a dit que d’autres pourraient ne pas prendre les mêmes précautions et elle craignait qu’un incendie dans une tente voisine ne lui cause de graves dommages et pertes.

“Si nous allons avoir des incendies, nous devrions au moins avoir des foyers appropriés… ou des extincteurs”, a déclaré Fernando.

L’agent de prévention des incendies du service d’incendie de Kelowna, Paul Johnson, a déclaré que le campement de Rail Trail se trouve dans un parc de la ville et qu’à Kelowna, il est illégal pour les gens d’avoir des feux à ciel ouvert dans les parcs, la mise en place de foyers appropriés étant une option irréalisable.

Il a également expliqué que des extincteurs avaient été fournis dans le passé, mais qu’en raison de la nature éphémère des résidents de Tent City et du vol, les extincteurs avaient été perdus ou égarés.

Nash, un habitant du campement, a déclaré qu’ils avaient demandé des extincteurs, “mais les pompiers ne nous donneront rien”.

Il a montré à Capital News ses affaires brûlées après avoir été victime d’un récent incendie. Il a dit que les dégâts auraient pu être évités avec un extincteur.

Johnson a déclaré que le service d’incendie avait placé des extincteurs dans le Sea-Can qui se trouve à côté du campement, mais il ne peut pas dire s’il y en a un actuellement, car il se peut qu’il se soit “éloigné”.

Il a dit qu’il n’y a pas de plans actuels pour distribuer des extincteurs personnels aux résidents.

Selon Johnson, des équipes de pompiers se rendent régulièrement au campement pour dispenser une formation à la sécurité incendie et conseillent aux gens de ne pas avoir de radiateurs ou de flammes à l’intérieur de leurs tentes. Johnson a déclaré qu’il y avait une signalisation à Tent City, conseillant aux résidents de garder leurs tentes séparées pour empêcher la propagation des flammes. “Parfois, les gens ne veulent pas qu’on leur dise quoi faire… pour moi, avoir une flamme nue dans une tente en nylon, c’est ridicule, mais parfois beaucoup de gens ne prennent pas de bonnes décisions”

Johnson a déclaré que lorsque la température s’est refroidie, les pompiers ont répondu à trois incendies au campement en une semaine.

“Souvent, lorsque nous éduquons, le message ne pénètre pas… il tombe dans l’oreille d’un sourd”, a déclaré Johnson.

Fernando pense également que l’accès à l’électricité au campement pourrait prévenir les incendies. Il a expliqué que l’accès à l’électricité permettrait aux gens de chauffer de l’eau, d’allumer des lumières ou des couvertures chauffantes et réduirait le besoin de feux, de poêles et de radiateurs au propane dangereux.

La directrice générale de la Central Okanagan Journey Home Society, Stéphanie Gauthier, a déclaré que son équipe « appuie sur tous les leviers possibles pour augmenter le nombre de places d’hébergement intérieures disponibles à Kelowna. À l’approche de la saison hivernale, des programmes de tapis d’urgence et d’autres réponses aux conditions météorologiques extrêmes, ainsi qu’une variété d’autres initiatives sont prévues… Cependant, la demande d’abris continue de croître plus rapidement que de nouvelles places se libèrent, ce qui signifie que nous aurons des personnes à l’abri à l’extérieur cet hiver.

Les refuges de Kelowna sont actuellement à pleine capacité, et même s’il y avait de la disponibilité, certaines personnes en situation d’itinérance ne sont pas les bienvenues dans les refuges après avoir enfreint les règles de la résidence, a expliqué Garth, un résident du campement des sans-abri de Kelowna.

La ville doit fournir des stratégies de réduction des méfaits pour les personnes qui s’abritent à l’extérieur cet hiver, a déclaré Fernando.

“J’aimerais que la ville commence à nous accorder quelques pauses”, a déclaré Fernando.

