3 Idiots gang Aamir Khan, R Madhavan et Sharman Joshi se réunissent après 14 ans; Les fans demandent une suite

Aamir Khan, R Madhavan et Sharman Joshi de 3 idiots réunis après une longue période. Ils ont joué les personnages populaires de Rancho, Raju et Farhan dans le film réalisé par Rajkumar Hirani en 2009. R Madhavan et Aamir Khan ont rejoint Sharman Joshi alors qu’il faisait la promotion de son prochain film gujarati Félicitations. Les fans sont ravis de les voir ensemble et réclament une suite au film à succès 3 idiots.

Sharman Joshi a publié une vidéo sur son compte Instagram le mettant en scène aux côtés de ses 3 idiots co-stars. Le trio est de retour et peut être vu portant des tenues assorties sur un terrain de cricket. Ils ont enfilé un costume de cricket de couleur rouge avec une veste noire. Aamir Khan a ajouté un protège-jambes à sa tenue, prêt à frapper la batte.

Dans la vidéo, Sharman Joshi essaie de parler de son film Congratulations mais est interrompu par R Madhavan. Il explique ensuite ce qu’il a tiré et continue mais encore une fois, il est interrompu et cette fois par Aamir Khan. Les deux se confondent avec les titres et demandent pourquoi Sharman les félicite. L’acteur explique en outre et reprend le tournage, mais frustré, il passe la caméra à un nouveau cadre où il peut parler paisiblement.

Le casting principal de 3 idiots s’est réuni pour promouvoir le film gujarati Congratulations de Sharman Joshi. Les fans sont heureux de les voir se réunir et souhaitent 3 idiots partie 2. De nombreux fans ont consulté sa section commentaires sous la publication Instagram partagée de Sharman Joshi. L’un a écrit, Raju, Rancho Farhan ensemble après 14 ans tandis qu’un autre a écrit 3 idiots phirse banao. Un utilisateur a suggéré que le film devrait avoir une partie de plus, tandis qu’un autre a soutenu l’idée d’exiger à nouveau 3 idiots et une suite de 3 idiots.

Félicitations est un drame gujarati réalisé par Rehan Chaudhary avec Sharman Joshi et Manasi Parekh dans les rôles principaux. Le film parle d’un homme qui tombe enceinte car sa femme ne peut pas après sa fausse couche. Sur le plan du travail, Sharman Joshi a été vu pour la dernière fois dans le film hindi Babloo Bachelor, avant que son film Bollywood acclamé ne soit Mission Mangal en 2019.

Le dernier film d’Aamir Khan était Laal Singh Chaddha aux côtés de sa co-star de 3 idiots Kareena Kapoor. Le film a lamentablement échoué au box-office, mais R Madhavan a reçu sa part d’amour au box-office pour son dernier film. Il a créé et joué dans Rocketry: The Nambi Effect, un biopic sur le scientifique indien Nambi Narayan.