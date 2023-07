3 Idiots 2 avec Aamir Khan, R Madhavan et Sharman Joshi sur les cartes ? L’acteur de Kafas raconte sa dernière conversation avec le réalisateur

Aamir Khan, R Madhavan et Sharman Joshi nous a donné à tous un film emblématique et trois personnages emblématiques dont on se souviendra pour toujours. On parle bien sûr de 3 Idiots, le film de Rajkumari Hirani et Vidhu Vinod Chopra. Aamir joue Rancho tandis que Madahavn jouait Farhan et Sharman jouait Raju. Les trois d’entre eux ont joué des étudiants en génie dans le film qui mettait également en vedette Kareena Kapoor Khan et Mona Sing pour n’en nommer que quelques-uns. Sharman Joshi, qui joue actuellement dans Kafas, a partagé une information intéressante sur sa conversation avec le réalisateur sur la suite de 3 Idiots.

Sharman Joshi s’ouvre sur 3 Idiots 2

Alors qu’il parlait à un portail d’informations sur le divertissement en ligne, Sharman Joshi a révélé que le réalisateur Rajkumar Hirani souhaitait faire une suite au film de passage à l’âge adulte d’Aamir Khan, R Madhavan. Même Sharman est très enthousiaste à l’idée d’une suite. « Kitna maza aayega agar yeh hua toh », jaillit-il en parlant à l’ADN. Il ajoute que Rajkumar Hirani, le réalisateur, est bien conscient de tout l’amour pour le film et qu’il ne veut pas décevoir le public.

De plus, Sharman Joshi ajoute que le réalisateur avait partagé quelques idées avec lui sur 3 Idiots 2. Cependant, lorsqu’il est allé lui demander la même chose après quelques mois, le réalisateur a partagé que les idées ne fonctionnaient pas. Sharman ajoute que le cinéaste veut faire une suite. Et chaque fois que cela se produit, ils apprécieront de faire le film pendant que le public appréciera de le regarder. C’est tellement vrai.

Regardez la vidéo promotionnelle de la websérie Kafas de Sharman ici :

3 Idiots a un énorme fan suivant

3 Idiots est l’un des films à succès et Aamir, Sharman et Madhavan forment un trio emblématique. Kareena Kapoor Khan a joué Priya, l’intérêt amoureux d’Aamir dans le film avec Boman Irani dans le rôle de Virus, le doyen de l’université. Le film est relatable à tant de niveaux et a bien capté les nerfs du public. Il y a quelques semaines, Sharman Joshi faisait la promotion de son film gujarati intitulé Félicitations et pour la même raison, le casting de 3 Idiots s’était réuni, laissant les fans espérer et se demander une réunion et une suite bientôt. Espérons que le cinéaste aura bientôt une idée de la suite et on nous racontera l’histoire de la suite à Rancho, Raju et Farhan et aussi Chatur.