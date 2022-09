3 idées pour une célébration mémorable de la vie – Shaw Local

Si vous avez perdu un membre de votre famille ou un ami bien-aimé, vous pouvez être appelé à aider à créer une célébration de sa vie. Une célébration de la vie est moins formelle et généralement moins structurée qu’un service funéraire, et est un type de rassemblement plus détendu où les membres de la famille et les invités viennent célébrer la vie du défunt. Voici 3 idées pour créer une célébration mémorable de la vie.

1. Cet événement spécial de fin de vie permet à la famille et aux amis de célébrer la vie unique de leur proche. “J’exhorte les familles à se concentrer sur des idées qui rendront la célébration de la vie aussi personnelle que possible”, a déclaré John Adolf, directeur des services funéraires Adolf. «Pensez aux choses qui se sont produites dans la vie de votre proche qui les ont rendus uniques et leur ont apporté, ainsi qu’à vous, de la joie. Partagez ces merveilleuses expériences à travers un diaporama mis en musique ou avec un grand tableau de collage de photos.

2. Envisagez d’incorporer des passe-temps personnels dans la célébration de la vie. “Lorsque les activités et les passe-temps qui étaient spéciaux pour le défunt sont mis en évidence, cela peut offrir paix et réconfort à la famille et aux amis”, a ajouté Adolf. “Raconter des histoires sur la façon dont votre bien-aimé a acquis des ajouts spéciaux à une collection, exposer des objets d’art et d’artisanat qu’il a créés ou distribuer des livres s’il avait une vaste bibliothèque, peut être réconfortant tout en stimulant des souvenirs et en menant à des conversations significatives.”

3. Si votre proche aimait la musique, envisagez d’embaucher un groupe ou un DJ pour jouer ses morceaux préférés, que ce soit du Swing, du Big Band, du Rock, du Country ou du Blues. Encouragez les participants à partager leur souvenir préféré du défunt avec le reste du groupe. Si votre bien-aimé a apprécié la cuisine italienne, organisez l’événement avec les meilleurs spaghettis et boulettes de viande de la ville. Donnez à l’affaire une tournure positive, afin que des souvenirs heureux soient partagés et que l’événement soit une véritable célébration de la vie.

