Célébrer sa mère est un jour important chaque année, mais la fête des mères ne doit pas être difficile cette année. Vous pouvez faire un ou tous ces incroyables idées de vinyle Cricut pour la fête des mères à offrir à votre maman! Ils sont amusants, faciles à faire et sont la déclaration parfaite pour montrer à votre mère à quel point elle compte pour vous!

Idées de t-shirts pour la fête des mères pour un Cricut

Que vous fêtiez la fête des mères au début du printemps comme ceux du Royaume-Uni ou à la fin du printemps comme nous le faisons ici aux États-Unis, ces t-shirts peuvent être un excellent ajout à votre cadeau. Ils sont super faciles à fabriquer, abordables, et toutes les mères aimeraient voir leurs enfants les aimer sur un t-shirt qu’elles peuvent porter tous les jours pour travailler, aller déjeuner ou simplement se prélasser dans la maison!

Une autre excellente idée que toute maman adorerait, ce sont ces jolies boîtes d’ombre de la fête des mères en vinyle. Ils sont très faciles à personnaliser et peuvent être accrochés chez eux pour leur rappeler à jamais à quel point ils sont aimés.

Dois-je utiliser un t-shirt spécifique pour cela?

Non! Vous pouvez utiliser n’importe quel t-shirt en coton pour obtenir d’excellents résultats. Je préfère le 100% coton mais certains mélanges se portent bien aussi. La joie de cela est que vous pouvez toujours trouver la taille et la couleur du t-shirt uni que vous préférez personnaliser avec ces citations.

J’ai toujours eu du mal à trouver des t-shirts avec des citations comme celles-ci qui avaient la bonne coupe, le bon décolleté ou même la bonne couleur. De cette façon, lorsque je trouve un t-shirt qui répond à ces besoins, je peux simplement le personnaliser avec la citation que je veux et préfère!

Quel vinyle dois-je utiliser pour les t-shirts?

Pour les t-shirts, vous devriez utiliser vinyle thermocollant. Il est également appelé vinyle de transfert thermique ou HTV. Ceci est spécifique pour une utilisation sur le tissu car il y adhère et reste sur le tissu à long terme lorsqu’il est chauffé.

Contrairement aux autres options de vinyle, la face avant de ce vinyle est le côté brillant (parfois appelé le côté du support) qui a une barrière qui reste sur le vinyle pendant qu’il est coupé, puis est décollé une fois que le vinyle est correctement chauffé sur la chemise ou en tissu. Le côté mat du vinyle sera tourné vers le haut sur le tapis et sera ce qui est coupé.

REMARQUE: Je recommande fortement d’utiliser le T-shirts Bella + toile. Le modèle unisexe 3001 est une chemise douce mais de qualité qui reste fidèle à la taille et se porte très bien. Il est également disponible dans de nombreuses couleurs et jusqu’à la taille 4X, il est donc idéal pour la confection de chemises comme celle-ci.

Quels outils puis-je utiliser pour sceller le vinyle sur le t-shirt?

Il existe quelques options différentes pour sceller le vinyle sur le tissu. Pour ce tutoriel, nous avons utilisé un fer à repasser de base pour les vêtements car il fonctionne bien en petits lots lorsqu’il est utilisé avec précaution. Cependant, si vous envisagez de fabriquer beaucoup de ces t-shirts, vous voudrez probablement investir dans une presse à chaud. Il y en a des grands, des petits, et mon préféré est le Cricut Easy Press.

Une presse à chaud est idéale pour un chauffage uniforme qui durera plus longtemps et sera constant. Vous voulez la chaleur uniforme qu’une presse vous donnera pour vous assurer que le vinyle est correctement scellé partout et qu’il n’y a pas de taches qui pourraient se décoller à une date ultérieure.

Comment laver ces t-shirts en toute sécurité?

Bien que vous puissiez simplement les jeter dans le linge comme d’habitude, je préfère de loin la méthode de sécurité consistant à les retourner d’abord. Je recommande également le lavage à l’eau froide ou tiède plutôt qu’à l’eau chaude.

Si vous avez besoin de repasser le t-shirt, faites-le avec le t-shirt retourné pour obtenir les meilleurs résultats. Alors que le vinyle doit être chauffé pour se fixer à la chemise, vous ne voulez pas le faire fondre sur le fer sans cette barrière qui est utilisée lors du chauffage à appliquer.

Fournitures nécessaires

Pour la conception n ° 1

Pour la conception n ° 2

Pour la conception n ° 3

Comment faire un t-shirt pour ma première fête des mères

Lavez et séchez le t-shirt si vous le souhaitez et mettez-le de côté.

Chargez la conception appropriée dans Cricut Design Space.

Placez la lame et le boîtier dans la machine Cricut comme indiqué.

Placez le vinyle sur le mat Cricut avec le côté brillant vers le bas et le côté mat vers le haut.

Suivez les instructions à l’écran pour choisir l’option miroir et corriger le réglage du vinyle.

Chargez le tapis dans la machine comme indiqué et laissez-le couper.

Une fois le vinyle terminé, retirez soigneusement la couche supérieure du vinyle pour révéler le message. Le message sera inversé car il est reflété pour coller correctement sur votre t-shirt.

Utilisez l’outil de désherbage pour éliminer les morceaux de vinyle en excès.

Placez soigneusement le vinyle sur le t-shirt à l’endroit où vous voulez qu’il reste.

Placez une feuille de papier ciré ou une serviette sur le vinyle et réglez le fer sur le réglage lin.

Une fois chaud, placez-le sur le vinyle et appuyez pendant 10 à 15 secondes.

Soulevez rapidement, puis placez-vous sur la zone suivante qui n’était pas couverte auparavant. Répétez ce processus jusqu’à ce que tout le vinyle ait été pressé pendant au moins 10 à 15 secondes.

Retirez délicatement la feuille de support et décollez-la en laissant le vinyle derrière.

Comment faire un t-shirt de maman incroyable

Suivez le processus ci-dessus en utilisant le

Chargez le deuxième morceau de vinyle pour le lettrage noir sur la machine et suivez les étapes pour le couper.

Une fois coupé, décollez l’excédent de vinyle et désherbez les petits morceaux au besoin.

Placez les lettres noires sur le t-shirt entre le jaune comme indiqué avec le côté collant vers le bas.

Garnir d’un morceau de papier ciré et presser avec le fer pendant 10 à 15 minutes en répétant si nécessaire pour que toutes les lettres soient bien chauffées.

Retirez la feuille de support et décollez-la en laissant juste le vinyle derrière.

T-shirt Comment faire une première maman pour toujours ami

Répétez le même processus que la conception n ° 1.

Ensuite, les étapes supplémentaires pour la conception n ° 2 avec les coeurs rouges après l’application de la couronne noire et du lettrage.

Offrez-le à votre maman pour la fête des mères!

Réalisez vos t-shirts avec les motifs sur le devant, le dos ou en biais.

Vous pouvez utiliser n’importe quel vinyle de couleur avec les différentes chemises de couleur à condition qu’elles apparaissent contre la couleur de base de la chemise.

Ceux-ci sont parfaits pour les mamans pour un anniversaire, un cadeau de vacances, des anniversaires, juste parce que, et bien sûr la fête des mères.