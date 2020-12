Les militants pro-démocratie Joshua Wong, à droite, et Ivan Lam montent à bord d’une camionnette du service correctionnel de Hong Kong avant une audience de détermination de la peine au centre de réception Lai Chi Kok le 2 décembre 2020 à Hong Kong. | Anthony Kwan / Getty Images

Joshua Wong, Agnes Chow et Ivan Lam ont plaidé coupables d’avoir participé à une manifestation non autorisée en 2019.

Trois éminents défenseurs de la démocratie à Hong Kong ont été condamnés à la prison mercredi pour leur rôle dans une manifestation lors des manifestations massives contre un projet de loi d’extradition au cours de l’été 2019. C’est un autre signe inquiétant de l’érosion des libertés de Hong Kong.

Joshua Wong, Agnes Chow et Ivan Lam – tous les membres d’une vingtaine d’années groupe pro-démocratie maintenant dissous connu sous le nom de Demosisto – tous ont plaidé coupables des accusations liées à la participation et à l’incitation d’autres personnes à se joindre à une manifestation non autorisée mais largement pacifique devant le siège de la police de Hong Kong à Wanchai en juin 2019. Tous encouraient potentiellement des peines allant jusqu’à trois ans, mais Wong purgera 13,5 mois de prison, Chow encourt une peine de 10 mois et Lam a été condamné à sept mois.

Wong et Chow ont été arrêtés pour la première fois pour ces accusations en août 2019, et Lam en septembre 2019 – mais de nombreux observateurs de Hong Kong considèrent cela comme faisant partie de la répression plus large des libertés démocratiques de Hong Kong qui s’est intensifiée après que le gouvernement chinois a mis en œuvre une loi de sécurité nationale radicale. en juillet. Cette loi donne aux autorités de larges pouvoirs pour cibler les dissidents ou quiconque défie Pékin, faisant de choses comme manifester ou prendre toute position anti-gouvernementale une activité potentiellement séditieuse ou terroriste.

Wong fait face à des accusations supplémentaires, notamment pour avoir participé à une autre manifestation non autorisée en octobre 2019 et pour avoir violé l’interdiction des masques du gouvernement de Hong Kong, qui avait interdit aux gens de porter des masques lors de rassemblements de masse, des mois avant que la pandémie de coronavirus ne rende le port de masque obligatoire. Il a également été inculpé avec des dizaines d’autres militants pour avoir participé à un rassemblement illégal, une veillée le 4 juin pour commémorer le massacre de la place Tiananmen en 1989. Chow a également été arrêté en août en vertu de la loi sur la sécurité nationale, prétendument pour «collusion avec les forces étrangères». Elle pourrait potentiellement faire face à la prison à vie si elle est inculpée et reconnue coupable.

Bien que les problèmes juridiques des militants découlent du récent bouleversement de Hong Kong, ils étaient également des figures clés du Mouvement des parapluies de Hong Kong en 2014, qui a contesté les modifications proposées aux règles électorales de Hong Kong. Le mouvement n’a pas réussi à atteindre son objectif de donner le suffrage universel aux Hongkongais, mais il est devenu le précurseur des manifestations anti-gouvernementales de masse l’été et l’automne derniers.

Celles-ci ont commencé comme une protestation contre un projet de loi controversé sur l’extradition et se sont transformées en un mouvement plus large en faveur de la démocratie qui a englouti Hong Kong pendant des mois avant les arrestations et les restrictions pandémiques, et, enfin, la loi sur la sécurité nationale a aidé à étouffer la résistance dans les rues.

Mais les manifestations de 2019 à Hong Kong étaient en grande partie sans chef. Les gens se sont organisés sur les réseaux sociaux et en ligne, gardant étroitement leur anonymat par crainte de représailles. La fluidité des manifestations a rendu difficile pour les autorités de Hong Kong de les réduire ou de les affaiblir, alors elles ont opté pour la deuxième meilleure chose: des personnalités pro-démocratie bien connues qui s’étaient publiquement ralliées à la cause, même si elles ne l’étaient pas elles-mêmes. en première ligne de l’organisation des manifestations. Wong lui-même a reconnu l’année dernière, déclarant en août dernier qu’il était «complètement ridicule» que la police cible «des personnalités spécifiques du mouvement social dans le passé et les encadre comme les leaders des manifestations du projet de loi anti-extradition».

Il convient de rappeler que le siège de la police de Hong Kong l’année dernière pour lequel Wong, Chow et Lam viennent d’être emprisonnés était 1. non autorisé, mais pacifique – le plus que j’ai vu ce jour-là était le lancement d’œufs sur le bâtiment 2. le mouvement était essentiellement sans chef – pas formellement dirigé par le trio https://t.co/Kl7hLYNBZL – Hélier Cheung (@HelierCheung) 2 décembre 2020

Les libertés de Hong Kong se dégradent en temps réel

La condamnation de ces personnalités pro-démocratie n’est que la dernière dégradation des libertés de Hong Kong et de son autonomie.

Hong Kong est censée être gouvernée selon la règle «un pays, deux systèmes». La partie «un pays» signifie qu’il fait officiellement partie de la Chine, tandis que la partie «deux systèmes» lui confère une certaine autonomie, y compris des droits comme la liberté de la presse qui sont absents en Chine continentale. La Chine est censée respecter cet accord jusqu’en 2047, mais depuis des années, elle érode ces libertés et tente de mettre Hong Kong plus étroitement sous son contrôle.

La loi sur la sécurité nationale a accéléré ce processus, détruisant la façade «un pays, deux systèmes». Cela a directement menacé la société civile de Hong Kong, la presse indépendante et, de toute évidence, le mouvement pro-démocratie soutenu du territoire.

Wong fait face à des frais supplémentaires, tout comme Chow, en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale. C’est la quatrième fois que Wong est incarcéré, et il a déjà été exclu de la candidature aux élections locales de Hong Kong l’année dernière. Il s’est présenté à la garde à vue avant le prononcé de la peine et a été placé à l’isolement après qu’une scintigraphie aurait révélé un «objet étranger» dans son estomac. Wong a déclaré qu’il avait du mal à dormir parce que les lumières étaient allumées pendant 24 heures.

« C’est maintenant le plan du Parti communiste chinois, je pense, de commencer une détention indéfinie pour eux en leur donnant de nouvelles accusations encore et encore », Eddie Chu, un ancien législateur pro-démocratie qui a été arrêté en novembre pour des accusations liées à une bagarre. avec les législateurs pro-Pékin l’année dernière, a déclaré le Washington Post.

Nathan Law, une figure pro-démocratie de Hong Kong qui a fui au Royaume-Uni, a déclaré la même chose dans un éditorial du New York Times qu’il a co-écrit avec Alex Chow, un autre activiste. Ils ont dit que malgré les peines relativement courtes, les personnes condamnées «pourraient ne pas sortir un peu plus longtemps que cela: le gouvernement chinois, agissant par l’intermédiaire des autorités de Hong Kong, a déjà porté plus d’accusations. Et son objectif, après tout, est d’éradiquer la dissidence à Hong Kong.

Et, comme l’ont souligné Law et Chow, la «loi sur la sécurité nationale beaucoup plus sévère» se profile. La loi expansive a rapidement refroidi le discours à Hong Kong. Les journalistes et les Hongkongais ont purgé leurs histoires sur les réseaux sociaux cet été, au cas où des déclarations passées pourraient en faire des cibles de la nouvelle loi. Des livres pro-démocratie ont été retirés des étagères des bibliothèques en juillet, dont certains écrits par Wong. En août, les autorités de Hong Kong ont demandé aux éditeurs de supprimer le «contenu sensible» des manuels.

Des militants et des personnalités de l’opposition ont été arrêtés tout au long de l’été et de l’automne, certains pour avoir prétendument défendu l’indépendance de Hong Kong, une activité «sécessionniste» illégale en vertu de la loi sur la sécurité nationale. En août, 12 militants ont tenté de fuir vers Taïwan à bord d’un hors-bord, dont certains auraient été inculpés en vertu de la loi sur la sécurité nationale, mais ils ont été interceptés par les autorités chinoises.

En juillet, une douzaine de candidats pro-démocratie ont été empêchés de participer aux élections au Conseil législatif. Ces élections étaient prévues pour septembre – jusqu’à ce que la directrice générale pro-Pékin de Hong Kong, Carrie Lam, les reporte d’un an, citant le coronavirus. (Qui, malgré un récent pic, est largement sous contrôle à Hong Kong depuis des mois.) En novembre, les Chinois ont adopté une autre loi qui a disqualifié les législateurs pour comportement «antipatriotique»; une poignée de législateurs pro-démocratie ont été rapidement expulsés. Le reste des législateurs pro-démocratie a démissionné en masse de l’organe pro-Pékin. Et si ces élections au Conseil législatif ont lieu l’année prochaine, les Hongkongais de la Chine continentale seront probablement autorisés à voter, assurant la domination des forces pro-chinoises.

La presse, elle aussi, a pris un coup. Jimmy Lai, fondateur et propriétaire de Next Digital, qui publie Apple Daily, une publication de Hong Kong qui a soutenu les manifestations en faveur de la démocratie, a été arrêté en août en vertu de la loi sur la sécurité nationale sur des allégations de collusion avec des puissances étrangères. Et juste au moment où les militants pro-démocratie ont été condamnés mercredi, Lai a été arrêté pour des accusations de fraude supplémentaires, avec deux autres dirigeants de Next Digital. Et cette semaine, 40 membres du personnel du réseau de Hong Kong, i-Cable News, ont été brusquement licenciés. Beaucoup appartenaient à son unité d’enquête primée; d’autres journalistes ont démissionné par solidarité. Un ancien employé a déclaré à Radio Free Asia que les licenciements étaient «une balle dans la tête» des opérations de collecte d’informations chez i-Cable News.

Tout cela a placé Hong Kong dans une situation particulièrement périlleuse. La résistance existe toujours, mais les protestations publiques ou la dissidence comportent d’énormes risques. «Ce n’est pas la fin du combat, lire le compte Twitter de Wong Mercredi, posté via ses avocats. «Devant nous se trouve un autre champ de bataille difficile. Nous nous joignons maintenant à la bataille en prison avec de nombreux manifestants courageux, moins visibles mais essentiels dans la lutte pour la démocratie et la liberté pour Hong Kong.

Law et Chow, dans leur éditorial, ont appelé la nouvelle administration Biden à conserver ses critiques à l’égard de la Chine, mais également à «favoriser une nouvelle politique chinoise qui donne la priorité aux droits de l’homme par rapport aux autres intérêts». L’administration Trump a révoqué le statut commercial spécial de Hong Kong et imposé des sanctions aux responsables liés à la répression antidémocratique à Hong Kong – y compris Lam, la directrice générale, qui s’est récemment plainte de devoir accumuler de l’argent car elle ne pouvait plus accéder aux banques. Mais jusqu’à présent, il n’a pas réussi à dissuader Pékin, qui n’a fait qu’intensifier sa campagne pour écraser le mouvement pro-démocratie de Hong Kong.