3 Huskies prêts pour de grands matchs lorsque NIU affronte l’ouest du Michigan – Shaw Local

DeKALB – En tombant dans le centre du Michigan la semaine dernière, l’équipe de football de NIU a subi sa septième défaite et a été éliminée de la compétition de bol.

Il y a peut-être plus de visages plus jeunes que d’habitude qui jouent pour les Huskies lors de leur visite dans l’ouest du Michigan mercredi, mais ces trois joueurs sont toujours prêts pour des matchs d’impact contre les Broncos.

L’ailier serré du NIU Tristen Tewes (au centre) célèbre avec ses coéquipiers Brock Lampe (à gauche) et Liam Soraghan après que Tewes ait marqué un touché au quatrième quart contre Central Michigan le mercredi 2 novembre au Huskie Stadium de DeKalb. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

Tristen Tewes, ailier serré de deuxième année

Avec le véritable quart-arrière de première année Nevan Creamascoli susceptible de voir beaucoup de temps de jeu mercredi et d’être le principal quart-arrière, Tewes peut s’attendre à un autre match à haute cible. Creamscoli l’a regardé six fois et il a réussi trois attrapés pour 70 verges et un touché.

Tewes était ouvert sur un grand nombre de ces cibles, obtenant 41 verges après l’attrapé mercredi lors de son quatrième match de l’année seulement.

JJ Lippe, tacle droit en deuxième année

En parlant de polyvalence, Lippe l’apporte à la gamme NIU. Il a joué à tous les postes sauf garde droit cette année – et a même joué en bout serré.

Où qu’il jouait, le jeu de course NIU a mis du temps à démarrer la semaine dernière, ce qui a conduit Cremascoli à arriver et à voir plus de temps de jeu que Justin Lynch. Bien que Harrison Waylee ait fini par craquer 100 mètres, une attaque au sol plus cohérente sera nécessaire.

Et si Cremascoli doit passer beaucoup, les Broncos sont troisièmes de la ligue pour les sacs, atteignant le quart-arrière de l’autre équipe 25 fois cette saison, près de trois fois par match. Mais les Huskies sont deuxièmes dans la ligue pour empêcher les sacs, n’en accordant que neuf.

Jaiden Credle, porteur de ballon de première année

Avec Antario Brown manquant la seconde mi-temps la semaine dernière et Mason Blakemore ne jouant pas pour la troisième fois au cours des cinq derniers matchs, Credle pourrait voir son utilisation monter en flèche.

Le nombre de matchs qu’il joue – ou non – donnera également un bon aperçu de la façon dont l’entraîneur-chef Thomas Hammock et son équipe voient les chemises rouges. Credle a déjà disputé quatre matchs cette saison, le maximum autorisé pour conserver son statut de chemise rouge. Le jouer au cours des trois prochains matchs lui enlève essentiellement un an d’éligibilité.

Jouer contre lui et essayer de gagner ? Le sauver et construire pour l’avenir ? C’est un appel intéressant, qui de nos jours est compliqué par la prévalence du portail de transfert. Il sera intéressant de voir ce que les Huskies décideront de faire, surtout s’ils sont épuisés au poste de porteur de ballon comme ils le sont à tant d’autres positions.

Jordan White (à gauche) de NIU est renversé par un joueur du centre du Michigan au premier quart après que White ait intercepté une passe le mercredi 2 novembre au Huskie Stadium de DeKalb. (David Toney pour Shaw Local/David Toney)

La semaine dernière

Nous sommes allés avec : Jordan White, Devin Lafayette et Mason Blakemore

Ce qu’ils ont fait : Blakemore n’a pas joué. White a réussi six plaqués et une interception. Lafayette a réussi cinq plaqués.