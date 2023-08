3 hospitalisés après une fusillade au West Edmonton Mall, selon la police

Selon la police, une fusillade au West Edmonton Mall lundi soir a fait trois blessés graves.

Le service de police d’Edmonton a déclaré dans un communiqué qu’une fusillade avait été signalée au centre commercial vers 19 h 40 et que trois hommes avaient été blessés par balle à l’hôpital.

La police n’a pas précisé l’âge des blessés.

Le centre commercial a été verrouillé tandis qu’une unité tactique de la police a nettoyé le centre commercial pour s’assurer qu’il était sûr.

Dans une vidéo de l’intérieur du centre commercial obtenue par CBC News, des alarmes peuvent être entendues dans le centre commercial, suivies d’un message indiquant que le centre commercial est verrouillé et que les gens doivent « se mettre immédiatement à l’abri ou retourner dans leur véhicule ».

La police a déclaré que le verrouillage était levé vers 22 heures.

EPS a déclaré que la fusillade s’était produite dans la phase 3 du centre commercial, qui se trouve du côté ouest du centre commercial. Ils ont ajouté qu’une partie du centre commercial serait inaccessible pendant que les agents enquêteraient sur l’incident.

La police n’a pas précisé si elle avait arrêté quelqu’un. Le porte-parole d’EPS, Daniel Tames, a déclaré que l’enquête en était « à ses débuts » et qu’il y aura d’autres mises à jour dans les prochains jours.

« Les enquêtes préliminaires donnent à la police des raisons de croire que cet incident était un événement ciblé, et les parties se connaissent », a déclaré Tames.

« Nous ne pensons pas qu’il y ait d’autres risques dans la région pour le moment. »

EPS a demandé aux gens de rester à l’écart du centre commercial lundi soir, mais a déclaré que les gens devraient être « conscients de la désinformation circulant en ligne » à propos de l’incident.

Le centre de transit du centre commercial a été fermé pendant une courte période, les bus étant redirigés dans la région. Juste après 22 heures, le service de transport en commun d’Edmonton a déclaré que le centre de transit était de nouveau ouvert, bien que certains itinéraires pourraient être retardés.

Dans un communiqué, le West Edmonton Mall a confirmé qu’il y avait eu une fusillade dans le centre commercial, mais a renvoyé d’autres questions à la police d’Edmonton.

Selon le site Web WEM, le centre commercial compte plus de 800 magasins et services et accueille plus de 30 millions de visiteurs par an.