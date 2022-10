3 hommes reconnus coupables d’avoir soutenu un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan

Trois hommes accusés d’avoir soutenu un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan ont été reconnus coupables de toutes les charges mercredi, un triomphe pour les procureurs de l’État après des mois de résultats mitigés dans l’affaire principale devant un tribunal fédéral.

Joe Morrison, son beau-père Pete Musico et Paul Bellar ont été reconnus coupables d’avoir fourni un “soutien matériel” à un acte terroriste en tant que membres d’un groupe paramilitaire, les Wolverine Watchmen.

Ils ont organisé des exercices d’armes à feu dans le comté rural de Jackson avec un chef de file du stratagème, Adam Fox, qui était dégoûté par la gouverneure Gretchen Whitmer et d’autres responsables en 2020 et a déclaré qu’il voulait la kidnapper.

Les jurés ont lu et entendu des chapes violentes et anti-gouvernementales ainsi que le soutien au “boogaloo”, une guerre civile qui pourrait être déclenchée par un enlèvement choquant. Les procureurs ont déclaré que les restrictions COVID-19 ordonnées par Whitmer se sont avérées utiles pour recruter plus de personnes pour les Watchmen.

“Les faits s’écoulent lentement”, a déclaré le procureur général adjoint de l’État, Bill Rollstin, aux jurés de Jackson, dans le Michigan, “et vous commencez à voir – wow – il y a eu des choses qui se sont produites dont les gens étaient au courant. … Quand vous voyez à quel point Adam Fox est proche arrivé au gouverneur, vous pouvez voir comment un très mauvais événement a été déjoué.”

Morrison, 28 ans, Musico, 44 ​​ans, et Bellar, 24 ans, ont également été reconnus coupables d’un crime avec arme à feu et d’appartenance à un gang. Les procureurs ont déclaré que les Wolverine Watchmen étaient une entreprise criminelle.

Les avocats de la défense ont fait valoir que les trois hommes avaient rompu leurs liens avec Fox à la fin de l’été 2020, lorsque le complot de Whitmer a été mis au point. Contrairement à Fox et à d’autres, ils ne se sont pas rendus dans le nord du Michigan pour repérer la maison de vacances du gouverneur ou participer à une séance d’entraînement clé le week-end dans une «maison de tir».

“Dans ce pays, vous êtes autorisé à parler, mais vous n’êtes condamné que si vous marchez à pied”, a déclaré l’avocat de Musico, Kareem Johnson, dans son discours de clôture.

Informateur infiltré utilisé pour aider à monter un dossier

Les avocats de la défense ne pouvaient pas plaider la provocation policière. Mais ils ont attaqué la tactique de Dan Chappel, un vétéran de l’armée et informateur infiltré. Il a reçu des instructions d’agents du FBI, enregistré secrètement des conversations et produit une cache profonde des messages échangés avec les hommes.

Whitmer, un démocrate candidat à la réélection le 8 novembre, n’a jamais été blessé physiquement. Des agents infiltrés et des informateurs étaient à l’intérieur du groupe de Fox pendant des mois. Le stratagème a été interrompu avec 14 arrestations en octobre 2020.

Fox et Barry Croft Jr. ont été reconnus coupables d’un complot d’enlèvement devant un tribunal fédéral en août. Daniel Harris et Brandon Caserta ont été acquittés au printemps dernier. Ty Garbin et Kaleb Franks ont plaidé coupables.