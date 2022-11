3 hommes ont été condamnés à perpétuité pour la destruction du vol MH17, mais ils ne seront peut-être jamais arrêtés

Des avocats assistent à l’inspection par les juges de la reconstruction de l’épave du MH17, dans le cadre du procès pour meurtre avant le début d’une étape critique, le 26 mai 2021 à Reijen, aux Pays-Bas. (Photo de Piroschka van de Wouw – Piscine/Getty Images)

Un tribunal néerlandais a condamné trois hommes à la prison à vie pour la destruction de l’avion de ligne MH17 en 2014.

L’avion a été abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine par un missile de fabrication russe, et près de 300 personnes ont été tuées.

Deux Russes et un séparatiste ukrainien pro-Moscou ont été condamnés, mais ce sont des fugitifs.

Un tribunal néerlandais a condamné jeudi deux Russes et un séparatiste ukrainien pro-Moscou à la prison à vie pour leur rôle dans l’abattage d’un avion de ligne au-dessus de l’est de l’Ukraine en 2014 et la mort de près de 300 personnes.

Le tribunal de district de La Haye a reconnu coupables les Russes Igor Girkin et Sergey Dubinskiy et l’Ukrainien Leonid Kharchenko du meurtre des 298 personnes qui se trouvaient à bord Vol Malaysian Airlines MH17selon rapports multiples. Un autre Russe accusé, Oleg Pulatov, a été acquitté faute de preuves.

Les quatre personnes étaient absentes de la salle d’audience lors du verdict de jeudi et le sont depuis le début du procès en 2020, selon un Euronews rapport.

Étant donné que les condamnés sont actuellement des fugitifs, les trois hommes pourraient ne jamais être appréhendés et purger leur peine en prison, selon le rapport. En plus de la peine de prison, Girkin, Dubinskiy et Kharchenko ont également été condamnés à verser 60 millions d’euros (plus de 62 millions de dollars) d’indemnisation aux proches des victimes.

MH17, un Boeing 777, volait entre Amsterdam et la capitale malaisienne Kuala Lumpur le 17 juillet 2014 lorsqu’il a été touché par un missile de fabrication russe alors qu’il voyageait à une altitude de croisière au-dessus de la région de Donetsk contrôlée par les séparatistes pro-russes en Ukraine orientale. Le missile a été fourni par l’armée russe aux forces séparatistes pro-Moscou, a confirmé le tribunal néerlandais.

“Le tribunal est d’avis que le MH17 a été abattu par le tir d’un missile BUK depuis un champ agricole près de Pervomaisk, tuant 283 passagers et 15 membres d’équipage”, a déclaré le juge Hendrik Steenhuis, par Reuters.

Les dirigeants mondiaux ont blâmé Moscou pour la tragédie et le président russe Vladimir Poutine a tenté d’en imputer la responsabilité à Kyiv. L’incident a encore attisé les tensions entre les deux pays, qui sont actuellement en guerre. Le verdict de jeudi a été immédiatement salué par les dirigeants ukrainiens.

“Importante décision de justice à La Haye. Premières condamnations pour les auteurs de #MH17 abattre. Il est également crucial de demander des comptes aux cerveaux, car le sentiment d’impunité conduit à de nouveaux crimes. Il faut dissiper cette illusion. La punition pour toutes les atrocités de RF d’hier et d’aujourd’hui est inévitable”, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. a dit.

Dmytro Kuleba, ministre ukrainien des Affaires étrangères a dit les verdicts « envoient un message à la Russie : aucun mensonge ne peut aider à échapper à la justice. Tous les criminels de la chaîne de commandement russe seront tenus responsables.