3 hommes liés au chef du complot d’enlèvement de Whitmer risquent d’être condamnés

Trois hommes qui ont forgé une alliance précoce avec le chef d’un complot visant à kidnapper le gouverneur du Michigan risquent de longues peines pour l’avoir aidé dans les mois précédant la rupture de la cabale par le FBI en 2020.

Joe Morrison, Pete Musico et Paul Bellar reviennent au tribunal pour être condamnés jeudi, des semaines après avoir été reconnus coupables d’avoir fourni un soutien matériel à un acte terroriste, passible d’une peine maximale de 20 ans, et de deux autres crimes.

La question clé : le juge du comté de Jackson, Thomas Wilson, doit fixer une peine minimale à purger avant que les hommes ne soient éligibles à la libération conditionnelle.

Wilson a présidé le premier lot de condamnations devant un tribunal d’État, à la suite des condamnations très médiatisées pour complot de quatre autres personnes devant un tribunal fédéral. Adam Fox et Barry Croft Jr. ont été décrits comme les capitaines d’un plan incroyable pour arracher la gouverneure Gretchen Whitmer de sa maison de vacances, cherchant à inspirer une guerre civile américaine connue sous le nom de “boogaloo”.

Whitmer, un démocrate récemment élu pour un second mandat, n’a jamais été blessé physiquement. Des agents infiltrés du FBI et des informateurs ont fait partie du groupe de Fox pendant des mois, et le stratagème a été interrompu avec 14 arrestations en octobre 2020.

Morrison, Musico et Bellar étaient membres d’un groupe paramilitaire connu sous le nom de Wolverine Watchmen. Ils ont organisé une formation sur les armes à feu avec Fox dans le comté rural de Jackson et ont partagé son dégoût pour Whitmer, la police et les fonctionnaires, en particulier après que les restrictions du COVID-19 ont perturbé l’économie et déclenché des manifestations armées au Capitole et une belligérance anti-gouvernementale.

Mais les avocats de la défense ont fait valoir que le trio avait rompu les liens avec Fox avant que le complot Whitmer ne soit mis au point à la fin de l’été 2020; Bellar avait déménagé en Caroline du Sud en juillet. Les trois hommes n’ont pas non plus voyagé avec Fox pour chercher la résidence secondaire du gouverneur ou participer à une session de formation clé dans une «maison de tir» à Luther, dans le Michigan.

“M. Bellar n’a aucune idée de tout complot visant à kidnapper le gouverneur », a de nouveau déclaré l’avocat Andrew Kirkpatrick dans un dossier judiciaire la semaine dernière.

Un jury, cependant, a rapidement rendu des verdicts de culpabilité en octobre après avoir entendu neuf jours de témoignages, principalement des preuves fournies par un informateur clé du FBI, Dan Chappel, et des agents fédéraux. Le jury a convenu avec les procureurs que les Wolverine Watchmen constituaient un gang criminel.

Séparément, devant le tribunal fédéral de Grand Rapids, Fox et Croft risquent d’être condamnés à perpétuité dans deux semaines. Deux hommes qui ont plaidé coupable ont reçu des pauses substantielles : Ty Garbin est libre après une peine de prison de 2 ans et demi tandis que Kaleb Franks a été condamné à une peine de quatre ans. Brandon Caserta et Daniel Harris ont été acquittés par un jury.

Lorsque le complot a été déjoué, Whitmer a blâmé le président de l’époque, Donald Trump, affirmant qu’il avait «réconforté ceux qui semaient la peur, la haine et la division». En août, après 19 mois d’absence, Trump a déclaré que le plan d’enlèvement était un “faux accord”.

White a rapporté de Detroit. Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti et Ed White, l’Associated Press