3 hommes de Géorgie plaident non coupables de crimes haineux

Trois hommes géorgiens ont plaidé non coupables de crimes de haine fédéraux mardi dans la mort d’Ahmaud Arbery, un homme noir de 25 ans qui a été poursuivi et abattu alors qu’il faisait du jogging près de chez lui, selon des documents judiciaires en ligne.

Greg McMichael, un ancien policier de 65 ans; Travis McMichael, le fils de 35 ans de Greg McMichael; et William « Roddie » Bryan ont comparu devant le juge de paix américain Benjamin Cheesbro pour leur première comparution devant le tribunal depuis qu’ils ont été inculpés des charges fédérales.

Ils sont accusés d’avoir violé les droits civils d’Arbery et de tentative d’enlèvement. Le père et le fils ont également été accusés d’avoir utilisé des armes à feu lors de la commission d’un crime.

Les membres de la famille Arbery ont remercié leurs partisans et le gouvernement fédéral devant le palais de justice mardi.

« C’est une journée très émouvante pour la famille », l’avocat de la famille S. Lee Merritt a dit aux journalistes. « C’est la première fois qu’ils partagent une salle d’audience avec ces trois meurtriers. »

Le 23 février 2020, les McMichael se sont armés, sont montés dans un camion et ont poursuivi Arbery alors qu’il courait dans une rue publique du quartier de Satilla Shores à Brunswick, en Géorgie, selon des documents judiciaires. Bryan, leur voisin, s’est joint à la poursuite, a utilisé son camion pour couper Arbery et a filmé sur son téléphone Travis McMichael tirant sur Arbery trois fois à bout portant avec un fusil de chasse.

La mort d’Arbery, ainsi que celles de George Floyd et Breonna Taylor, qui ont été tués par la police, ont alimenté des mois de manifestations pour la justice raciale dans tout le pays.

Les McMichael et Bryan, qui sont tous blancs, ont été arrêtés en mai dernier – plus de deux mois après la fusillade mortelle – à la suite d’une tempête de tollé public après que la vidéo de la mort d’Arbery ait été rendue publique. Ils ont également été accusés de meurtre et de voies de fait graves en Géorgie; ils ont également plaidé non coupables de ces chefs d’accusation.

Ils n’ont pas été inculpés de crimes haineux par l’État parce que la Géorgie était l’un des rares États à ne pas avoir de lois sur les crimes haineux. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, a signé une loi en juin – des semaines après qu’Arbery a été tué par balle – qui impose des peines supplémentaires pour les crimes motivés par la partialité.

Le 28 avril, le ministère de la Justice a inculpé le trio pour avoir ciblé et menacé Arbery en raison de sa race.

Suite:Le gouverneur de Géorgie signe une loi sur les crimes haineux à la suite de la fusillade d’Ahmaud Arbery

Suite:Les suspects du meurtre d’Ahmaud Arbery accusés de crimes haineux par le ministère de la Justice

L’acte d’accusation allègue que les accusés « ont utilisé la force et des menaces de force pour intimider et interférer avec le droit d’Arbery d’utiliser une voie publique en raison de sa race ». S’ils sont reconnus coupables d’atteinte aux droits d’Arbery, ils pourraient être condamnés à une peine maximale de prison à vie.

Les avocats de la famille d’Arbery disent qu’il a été victime de profilage racial et ont qualifié le meurtre de lynchage.

Les avocats de la défense des McMichael et Bryan insistent sur le fait que leurs clients n’ont commis aucun crime.

Gregory McMichael a déclaré à la police que son fils et lui pensaient qu’Arbery correspondait à la description d’un cambrioleur capturé par une caméra de sécurité lors d’une récente effraction dans le quartier. La police du comté de Glynn a déclaré à USA TODAY qu’elle n’avait aucune trace d’effractions ou de cambriolages à domicile entre le 1er janvier et le 23 février dans ce quartier. Les médias locaux ont rapporté un cambriolage de voiture.

Une vidéo de surveillance montre Arbery s’arrêtant dans une maison en construction avant que les McMichael ne le poursuivent. Cependant, le propriétaire de la propriété a déclaré que rien n’avait été pris et une vidéo montre que plusieurs personnes sont entrées sur le chantier au cours de plusieurs mois.

Avocat:Une vidéo de sécurité du chantier de construction peut montrer qu’Ahmaud Arbery recevait de l’eau

En réponse à la mort d’Arbery, Kemp a signé lundi un projet de loi qui stipule que les passants ne peuvent plus procéder à une arrestation en Géorgie si un crime est commis en leur présence.

Pendant ce temps cette semaine, un juge géorgien déterminera si le jury du procès dans l’affaire de l’État peut entendre des preuves de messages racistes et de publications sur les réseaux sociaux publiés ou partagés par les accusés et des preuves d’incidents du passé d’Arbery. La sélection du jury pour l’affaire de l’État devrait commencer le 18 octobre.

Les avocats de la défense des McMichael veulent que le jury connaisse 10 incidents du passé d’Arbery. Les avocats disent que ces incidents appuient l’argument selon lequel Arbery «utiliserait la course ou le jogging comme couverture pour commettre des crimes» et que les McMichael avaient des raisons de soupçonner qu’il était un cambrioleur.

Les procureurs disent que le passé d’Arbery n’est pas pertinent car aucun des accusés ne connaissait Arbery ou les incidents avant la fusillade.

«Le seul but de présenter les« autres actes »de M. Arbery devant un jury est de salir le caractère de M. Arbery et de suggérer que son meurtre était mérité», ont écrit les procureurs dans un dossier judiciaire.

Le juge trouve la cause probable des accusations:Un enquêteur géorgien allègue l’utilisation d’insultes raciales

Les procureurs ont également demandé au juge de laisser les jurés voir les messages texte et les publications sur les réseaux sociaux qui, selon eux, montrent un manque de «bonne volonté raciale» de la part des trois accusés.

Richard Dial, un agent spécial du Bureau d’enquête de Géorgie et l’enquêteur principal sur l’affaire Arbery, a déclaré aux enquêteurs en juin que Travis McMichael avait utilisé une insulte raciale « à plusieurs reprises » sur les réseaux sociaux et dans des messages et que Bryan avait plusieurs messages sur son téléphone concernant race que Dial a qualifiée de «très préoccupante».

Dial a également déclaré que McMichael avait traité Arbery de la même insulte qu’il avait posée sur le sol après la fusillade et avant l’arrivée de la police. Jason Sheffield, un avocat de Travis McMichael, a déclaré que son client nie avoir fait cette remarque.

Contribuant: Grace Hauck, USA AUJOURD’HUI; Nicquel Terry Ellis, The Associated Press