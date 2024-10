3 hommes de Charlotte dirigeaient des réseaux de vol de Porsche et de Rolls-Royce dans plusieurs États, selon le gouvernement fédéral

Deux Les hommes de Charlotte ont plaidé coupables jeudi pour avoir contribué à diriger des réseaux de vol multiétatiques impliquant des millions de dollars de Porsche, Rolls-Royce et autres véhicules haut de gamme volés, a déclaré la procureure américaine Dena King.

Andre Lamar Sumner, 41 ans, a joué le rôle d’intermédiaire dans l’achat et la vente de voitures volées chez des concessionnaires, des sociétés de location et des particuliers dans les Carolines, en Floride, en Alabama, au Maryland, en Pennsylvanie, au New Jersey et à New York. et le Missouri, selon des documents judiciaires.

Des voitures BMW, Land Rover et Mercedes-Benz ont également été volées, ainsi que des camions et d’autres modèles coûteux de Chevrolet, Dodge, Ford et RAM, selon les archives judiciaires.

Les véhicules avaient une valeur totale estimée à « bien plus de 2 millions de dollars », a déclaré King dans un communiqué de presse.

Sumner a vendu les voitures à des prix bien inférieurs à leur juste valeur marchande, a-t-elle déclaré.

Pour éviter d’être détecté, Sumner a admis devant le tribunal jeudi qu’il avait modifié les NIV d’origine des voitures et les avait enregistrées auprès de diverses agences nationales chargées des véhicules automobiles.

Il a plaidé coupable de complot en vue de violer la loi fédérale, notamment en transportant et en possédant des véhicules volés dans le cadre du commerce interétatique et en modifiant les numéros d’identification des véhicules. Il a également plaidé coupable à des accusations de possession d’un véhicule volé.

Le co-conspirateur de Sumner, Erren Woodson, 40 ans, résident de Charlotte, a plaidé coupable le 18 octobre de complot et de possession d’un véhicule volé.

Woodson a acheté des voitures volées à Sumner, selon les archives judiciaires.

Sumner et Woodson ont également plaidé coupables de possession avec intention de distribuer de la marijuana. Selon les archives judiciaires, les revenus de leur réseau de vols, qui a débuté en 2022, ont financé en partie leur trafic de marijuana.

Dans une autre affaire de vol de véhicule haut de gamme, Terrick Lumpkin, 39 ans, résident de Charlotte, a plaidé coupable jeudi de complot en vue de violer la loi fédérale, notamment en transportant et en possédant des véhicules dans le cadre du commerce interétatique et en modifiant les numéros VIN. Il a également plaidé coupable à des accusations de possession d’un véhicule volé.

De novembre 2023 à janvier, Lumpkin a conspiré avec d’autres pour voler des véhicules d’une valeur de plus d’un million de dollars, ont indiqué les procureurs. Ils ont volé des véhicules à l’aéroport international de Charlotte Douglas, ailleurs dans l’État, dans l’Illinois et à New York, selon les archives judiciaires.

Lumpkin a également admis avoir modifié ou supprimé les NIV des véhicules, selon des documents judiciaires.

Lumpkin, Sumner et Woodson sont sortis de prison sous caution en attendant leur condamnation respective, qui sera fixée, a déclaré King.

Sumner et Woodson risquent jusqu’à 20 ans de prison et Lumpkin à 15 ans maximum.

Le groupe de travail CMPD SCARLET enregistre des arrestations

Depuis août 2023, le bureau du procureur américain a inculpé 11 personnes pour complot et autres délits impliquant des véhicules haut de gamme volés. Neuf des 11 ont plaidé coupables à des accusations fédérales, a déclaré King.

En annonçant les plaidoyers de culpabilité de jeudi, King a remercié le FBI et l’équipe d’application de la loi sur les voitures volées et la récupération du département de police de Charlotte-Mecklenburg, appelée SCARLET, pour avoir enquêté sur ces affaires.

Robert DeWitt, agent spécial en charge du FBI en Caroline du Nord, et le chef du CMPD Johnny Jennings ont rejoint King alors qu’elle annonçait les plaidoyers.

CMPD formé le groupe de travail SCARLET en avril 2023, après une augmentation des vols de véhicules de luxe chez les concessionnaires et à domicile, avait précédemment rapporté le Charlotte Observer.

En juillet de cette année, ÉCARLATE a procédé à 68 arrestations et saisi 66 véhicules, 47 armes à feu et plus de 184 livres de stupéfiants, a rapporté l’Observer. L’équipe a également saisi plus de 200 000 $ en espèces.