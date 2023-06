NEW YORK (AP) – Trois hommes ont été reconnus coupables de diverses accusations mardi lors d’un procès mettant en lumière les allégations américaines selon lesquelles la Chine aurait organisé des campagnes de pression sur le sol américain pour intimider les expatriés afin qu’ils rentrent chez eux, dans le cadre d’un effort appelé « Operation Fox Hunt ».

L’enquêteur privé américain Michael McMahon et deux citoyens chinois vivant aux États-Unis – Zheng Congying et Zhu Yong – ont tous été accusés d’avoir participé à des tactiques alarmistes visant un ancien responsable chinois. Il vivait tranquillement dans le New Jersey et Pékin voulait qu’il revienne.

Zhu a été reconnu coupable d’avoir agi en tant qu’agent étranger illégal, de harcèlement criminel, de complot de harcèlement interétatique et de complot en vue d’agir en tant qu’agent étranger illégal. Zheng a été reconnu coupable de harcèlement et de complot de harcèlement, mais acquitté des autres chefs d’accusation.

McMahon a été reconnu coupable de tous sauf de complot en vue d’agir en tant qu’agent étranger.

Le procès devant le tribunal fédéral de Brooklyn a été le premier à résulter d’une série de poursuites américaines examinant l’opération chinoise Fox Hunt, une initiative vieille de près de dix ans que Pékin caractérise comme une poursuite des fugitifs de la justice. Les autorités américaines y voient, au moins parfois, un exercice de «répression transnationale» ou le déploiement d’agents du gouvernement pour harceler, menacer et faire taire les critiques vivant à l’étranger.

La Chine a nié avoir tenté de forcer les rapatriements par l’intimidation et affirme que les États-Unis calomnient un effort de lutte contre la criminalité.

Les procureurs affirment que la pression de Pékin a été exercée dans la banlieue du New Jersey, où l’ancien responsable de la ville de Wuhan Xu Jin et sa famille ont déménagé en 2010. La Chine l’a accusé, lui et sa femme Liu Fang, d’avoir accepté des pots-de-vin ; ils le nient et disent qu’ils ont été ciblés parce qu’il s’est opposé à la structure du pouvoir communiste chinois.

Selon les procureurs, Zhu, Zheng et McMahon ont participé à un effort sur plusieurs fronts d’une année pour inciter Xu à retourner en Chine. Le pays ne pouvait pas officiellement le contraindre à le faire, car il n’a pas de traité d’extradition avec les États-Unis.

La défense a reconnu que Zhu, Zheng et McMahon avaient pris diverses mesures, mais a déclaré que les trois n’avaient aucune idée que Pékin était derrière tout cela.

McMahon a déclaré qu’il était « dévasté par le verdict », insistant sur le fait que tout ce qu’il avait fait était son travail de détective privé.

« Si j’avais su une seule seconde qu’ils étaient un pays étranger, un gouvernement étranger, qui m’engageait, je n’aurais jamais travaillé sur l’affaire. J’aurais averti le FBI », a déclaré McMahon. Son avocat, Lawrence Lustberg, a déclaré qu’il contesterait la condamnation et était convaincu que « cette injustice ne survivra pas à l’examen que le système judiciaire lui accordera ».

Zheng et Zhu ont quitté le tribunal sans parler aux journalistes. Des messages sollicitant des commentaires ont été envoyés à leurs avocats.

McMahon, un ancien sergent de la police de New York, a mené une surveillance et des recherches de données pour démasquer l’adresse soigneusement gardée de Xu et des informations sur ses proches. Zhu, un retraité qui passe également par Jason Zhu et Yong Zhu, a aidé à embaucher McMahon et lui a donné des détails pour commencer.

Plus tard, Zheng est allé chez Xu et a laissé une note inquiétante : « Si vous êtes prêt à retourner sur le continent et à passer 10 ans en prison, votre femme et vos enfants iront bien. C’est la fin de cette affaire !

« Avant de voir cela, je sentais que les menaces du Parti communiste chinois n’étaient qu’une menace mentale pour moi. Cependant, quand j’ai vu cette note, j’ai réalisé qu’elle était devenue une menace physique », a déclaré Xu, par l’intermédiaire d’un interprète judiciaire.

La défense a déclaré que McMahon, Zheng et Zhu avaient été informés qu’ils aidaient à recouvrer une dette ou à atteindre un autre objectif pour une entreprise ou des particuliers – pas pour la Chine.

« Ils ont été utilisés, trompés, égarés par un gouvernement étranger pour travailler pour eux », a déclaré l’avocat de Zhu, Kevin Tung, dans une plaidoirie finale.

Mais l’assistant du procureur américain Craig Heeren a déclaré que les trois « avaient accepté de participer à quelque chose qui allait bien au-delà de la ligne… une ligne que les trois accusés savaient qu’ils franchissaient ».

Le procès s’est déroulé à un moment difficile dans les relations américano-chinoises. Les deux puissances ont été en désaccord ces dernières années sur une liste croissante de questions : commerce, espionnage industriel, droits de l’homme, Taïwan, mer de Chine méridionale, guerre de la Russie contre l’Ukraine, allégations américaines d’espionnage chinois et affirmations de Washington selon lesquelles Pékin traque et harceler les dissidents à l’étranger.

Les deux pays ont déclaré avoir fait des progrès vers l’amélioration de leurs relations ces derniers jours, lorsque le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est rendu à Pékin pour des entretiens avec le président chinois Xi Jinping et de hauts diplomates. Mais on ne sait toujours pas si les pays seront en mesure de combler leurs plus grands clivages, et Blinken a déclaré qu’il était parti les mains vides sur une demande clé : une meilleure communication militaire à militaire.

La Chine a annoncé l’opération Fox Hunt en juillet 2014 dans le but de poursuivre les fonctionnaires corrompus et les criminels qui avaient fui le pays. Cependant, la liste des personnes recherchées par Pékin comprend des personnes dont les opinions politiques et culturelles sont en conflit avec celles du Parti communiste au pouvoir en Chine.

Les procureurs américains ont intenté plusieurs poursuites pénales impliquant des efforts présumés de l’opération Fox Hunt. Dans l’un d’entre eux, une citoyenne américaine enceinte a été détenue en Chine pendant huit mois et a fait l’objet de pressions pour persuader sa mère de retourner dans le pays, ont déclaré les procureurs.

Zheng, McMahon et Zhu ont été inculpés aux côtés de huit autres personnes également accusées d’avoir harcelé Xu, l’ancien responsable de Wuhan. Trois ont plaidé coupable; cinq seraient en Chine.

Les procureurs ont déclaré que la torsion du bras comprenait des messages Facebook désobligeants aux amis de la fille adulte de Xu et une avalanche de lettres à un parent dans le New Jersey.

À un moment donné, un procureur chinois a même transporté le père octogénaire réticent de Xu dans le New Jersey pour s’appuyer sur son fils pour qu’il retourne dans leur pays d’origine, selon les procureurs et les témoignages du procès.

___

L’écrivain d’Associated Press Deepti Hajela a contribué.

Jennifer Peltz, l’Associated Press