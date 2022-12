3 hommes blancs arrêtés dans l’attaque contre des garçons noirs

Cela n’a pas duré longtemps du tout…

Hier, BOSSIP a rendu compte d’une vidéo virale qui montre des hommes blancs attaquant un groupe de garçons noirs au Maselspoort Resort à Free State, en Afrique du Sud. Les garçons essayaient d’aller nager quand les hommes blancs leur ont dit qu’ils n’étaient pas autorisés à entrer dans la piscine. Ils ont supposé que les garçons n’étaient pas de «vrais résidents» de la station. Bien que le père des garçons leur ait dit qu’ils payaient effectivement des invités au Maselspoort, les hommes ont quand même agressé les enfants pour être entrés dans la piscine.

Aujourd’hui, selon EWN, trois de ces hommes blancs ont été arrêtés tôt ce matin pour des crimes liés à l’incident viral violent. Deux des accusés ont déjà été traduits en justice pour voies de fait simples et crimen injuria, un crime de droit commun en Afrique du Sud qui « porte atteinte illégalement, intentionnellement et gravement à la dignité d’autrui ». Le troisième homme comparaîtra devant le tribunal plus tard demain.

De plus, la police locale a maintenant confirmé les faits et enquête également sur les accusations de tentative de meurtre.

Selon un article séparé EWN rapport, la famille des garçons est également en train d’intenter une action en justice contre les responsables car ils ont engagé l’avocat bien connu Zola Majavu qui a parlé au 702 ce matin :

“L’autre mandat que j’assume, alors que nous devons faire en sorte que la tête froide prévale en cette période difficile, est de rassembler suffisamment de preuves pour intenter une action en justice. Ceci est tout à fait indépendant de ce qu’il adviendra des résultats de l’enquête policière. Une action civile est l’endroit où nous allons au tribunal et cherchons à obtenir une réparation sous forme de compensation financière. Mais c’est encore un long chemin à parcourir. »

Nous aurons plus d’informations pour vous dès qu’elles seront disponibles.