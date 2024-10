3 hommes arrêtés pour avoir transcrit et publié des films et des dessins animés sur un « site spoiler » – Actualités

La Content Overseas Distribution Association (CODA) de Tokyo a rapporté mercredi que la police de la préfecture de Miyagi et le poste de police de Tome avaient arrêté mardi trois hommes, soupçonnés d’avoir violé la loi sur le droit d’auteur pour avoir transcrit des histoires de films et d’autres œuvres protégées et les avoir publiées sur un site Web. « site spoiler » sans autorisation.

Image via CODA © 2024 Association de distribution de contenu à l’étranger

Parmi les hommes arrêtés figurent un chef d’entreprise de 38 ans du quartier de Shibuya, un employé de 33 ans du quartier de Shinjuku et un employé à temps partiel de 45 ans de la ville de Kodaira.

Selon CODA, entre janvier et février 2024, les hommes arrêtés ont transcrit le contenu détaillé – y compris l’intégralité de l’histoire, les noms des personnages, les répliques et actions, les scènes et les développements – du film d’action en direct de 2023. Godzilla moins un film, un autre film protégé par le droit d’auteur de TOHÔ et le 2018 Suzerain III série animée, protégée par le droit d’auteur de Kadokawa . Le contenu a été publié sans l’autorisation des ayants droit sur un « site spoiler » exploité par l’entreprise des hommes arrêtés.

CODA a déclaré qu’à la suite de l’enquête policière, il a été découvert que la direction et les employés de l’entreprise étaient de connivence pour commettre systématiquement des violations du droit d’auteur et exploiter le site Web dans un but lucratif, avec le grand nombre de visites qu’il obtient.

Selon CODA, ces « sites spoiler » qui retranscrivent l’intégralité du contenu des films sont considérés comme problématiques. CODA a expliqué que l’acte de transcription est considéré comme une infraction moindre que les sites de téléchargement piratés ou illégaux, mais qu’il s’agit toujours d’un acte qui dépasse le cadre de la citation et constitue clairement un crime grave de violation du droit d’auteur.

CODA a ajouté que le problème avec ces « sites spoiler » est qu’ils réduisent l’empressement des gens à payer un prix équitable pour le contenu, ce qui peut amener les gens à ne pas regarder le film dans son intégralité, causant ainsi de graves dommages aux titulaires de droits.

Sources : Association de distribution de contenu à l’étranger site web, Yomiuri Shimbun en ligne via Yaraon!

Divulgation : Kadokawa World Entertainment (KWE), une filiale en propriété exclusive de Kadokawa Corporation, est le propriétaire majoritaire d’Anime News Network, LLC. Une ou plusieurs des sociétés mentionnées dans cet article font partie du groupe de sociétés Kadokawa.