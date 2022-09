3 hommes accusés de batterie au Joe’s Beverage Warehouse à Joliet – Shaw Local

Les procureurs ont accusé trois hommes d’avoir attaqué plusieurs personnes au Joe’s Beverage Warehouse à Joliet, et deux de ces hommes ont été libérés de prison pour tentative de meurtre.

Le 26 août, les procureurs ont déposé une plainte pénale contre John Hernandez, 20 ans, Angel Vargas, 21 ans, et Corey Jones, 21 ans, tous de Joliet, qui les ont accusés d’avoir attaqué plusieurs personnes le 6 août au Joe’s Beverage Warehouse, 3001 W. Jefferson. St., Joliet.

Hernandez et Vargas ont obtenu leur libération de la prison du comté de Will environ trois semaines avant l’incident.

La juge Carmen Goodman a accédé à la demande de leur avocat de réduire leurs obligations d’un million de dollars dans une affaire où les deux hommes étaient accusés de tentative de meurtre du père de Hernandez lors d’une fusillade le 14 juin dans le canton de Joliet.

Hernandez a été renvoyé en prison le 25 août après son arrestation suite à l’incident de Joe’s Beverage Warehouse. Jones s’est rendu à la police jeudi et a été libéré après avoir déposé une caution en espèces.

Le sergent de police de Joliet. Dwayne English a déclaré vendredi que Vargas n’avait pas encore été arrêté à sa connaissance.

L’incident qui a conduit aux dernières accusations portées contre les trois hommes a commencé à 23h40 le 5 août. Les agents ont répondu à Joe’s Beverage Warehouse pour un rapport de vol au détail, a déclaré English.

Les agents ont appris que plusieurs suspects avaient tenté de sortir du magasin avec une bouteille de tequila sans la payer, et l’un d’eux a frappé un employé du magasin au visage lorsqu’il les a confrontés, a déclaré English.

English a déclaré que Vargas était le suspect qui avait frappé l’employé du magasin et deux autres employés avant que les trois suspects ne s’enfuient.

Les procureurs ont accusé Hernandez de cambriolage et de voies de fait graves contre un homme à Joe’s Beverage Warehouse. Vargas et Jones ont été accusés de voies de fait graves contre un deuxième homme et d’action de foule, et Vargas a été accusé d’avoir battu un troisième homme.