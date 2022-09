3 graphiques qui montrent l’effondrement du marché britannique

Un soi-disant “mini-budget” du nouveau gouvernement britannique vendredi a déclenché un niveau de volatilité des marchés jamais vu dans le pays depuis le crash de Covid ou la Grande crise financière.

Un ensemble de réductions d’impôts qui devrait totaliser 45 milliards de livres sterling dans les années à venir, combiné à une augmentation massive des dépenses pour aider les ménages et les entreprises à faire face à des factures énergétiques plus élevées, a rendu les investisseurs nerveux quant à l’avenir du Royaume-Uni alors qu’il s’endette davantage. Et ce malgré l’objectif du ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, d’une tendance de croissance de 2,5 % et sa promesse de publier un plan de réduction de la dette en pourcentage du PIB à moyen terme.

Cela survient alors que l’inflation reste à 9,9% et que le pays est probablement déjà entré en récession.

Voici quelques-unes des retombées :