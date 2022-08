3 graphiques montrent la crise sans précédent du gaz naturel en Europe

CNBC examine comment la Russie, dirigée par le président Vladimir Poutine, réduit l’approvisionnement en gaz de l’Europe et ce que cela signifie pour l’avenir.

L’Europe est confrontée à une crise énergétique sans précédent qui rapproche l’économie d’une récession et pose de sérieuses questions sur les ambitions de la région en matière de changement climatique.

Moscou nie utiliser le gaz comme arme, mais les Européens se plaignent que Gazprom, la société énergétique publique russe, n’est plus un fournisseur fiable. La réduction des approvisionnements en gaz de la Russie est un problème pour les pays de l’UE étant donné qu’elle importait environ 40 % de ses stocks de gaz du pays.

La Russie a considérablement réduit les flux de gaz naturel vers l’Europe depuis que les pays occidentaux ont imposé des sanctions sévères au Kremlin à la suite de son invasion non provoquée de l’Ukraine le 24 février.

De hauts responsables de l’UE disent que la Russie “fait chanter” l’Europe et “arme” ses approvisionnements en gaz. Moscou a nié à plusieurs reprises les accusations.

Selon la Commission européenne, le bras exécutif de l’UE, 12 États membres souffrent déjà de la réduction des flux de gaz et une poignée d’autres ont été complètement coupés.

Le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, a déclaré que l’excuse technique de Gazprom était une “farce”. L’approvisionnement avait été brièvement interrompu avant la dernière réduction, les travaux de maintenance étant achevés entre le 11 juillet et le 21 juillet.

Rien que la semaine dernière, les approvisionnements via Nord Stream 1 ont été réduits de 40% à 20%, Gazprom citant des problèmes de maintenance

Dans ce contexte, des efforts ont été déployés pour rechercher des fournisseurs alternatifs et différentes sources d’énergie. Cependant, cette transition est une tâche difficile qui est impossible à faire dans un court laps de temps.

“Nous devons être prêts, il pourrait y avoir une perturbation complète dans près de [the] l’avenir, et cela signifie que nous devons avoir un plan en place”, a déclaré Kadri Simson, commissaire européen à l’énergie, à CNBC la semaine dernière.

Il y a de nouvelles pressions sur les prix chaque fois que la Russie diminue ses approvisionnements vers l’Europe, compte tenu de l’importance de la matière première pour plusieurs secteurs et du manque d’alternatives aux combustibles fossiles russes.

Les prix du gaz naturel ont augmenté de façon spectaculaire à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et même auparavant lorsque la Russie a commencé à resserrer les flux.

“Les prix de référence européens du gaz naturel à l’installation néerlandaise de transfert de titres (TTF) ont bondi de 15 % pour atteindre près de 200 euros par mégawattheure alors que les services publics soumissionnent pour des approvisionnements alternatifs, ce qui fait craindre que les consommateurs et l’industrie aient du mal à payer leurs factures d’énergie et que il y aura une récession hivernale”, ont déclaré mardi les analystes du groupe de conseil Eurasia dans une note de recherche.

Des prix plus élevés se répercutent alors naturellement sur les factures énergétiques des entreprises et des particuliers à travers le bloc.

“Au cours d’une année normale, l’UE peut utiliser environ 4,3 milliards de mégawatts par heure (MWh) de gaz naturel. Ainsi, si les prix sont supérieurs de 100 € par MWh pendant un an et que l’UE doit payer ces prix au lieu de bénéficier de certains contrats à prix fixe à long terme, les coûts augmenteraient d’environ 430 milliards d’euros (437 milliards de dollars) – soit l’équivalent de 3 % du PIB de l’UE en 2021 », a-t-il déclaré.

Avec des approvisionnements réduits et des prix plus élevés, la crise du gaz ébranle les perspectives économiques de l’Europe.

La dernière lecture de croissance pour la zone euro, publiée vendredi, a montré un PIB à 0,7% au deuxième trimestre – au-dessus des attentes du marché. Mais de plus en plus d’économistes tablent sur une récession pour 2023.

La Commission européenne a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’économie augmenterait de 2,7 % cette année et de 1,5 % l’année prochaine. Cependant, l’institution a également déclaré qu’une fermeture complète de l’approvisionnement en gaz en provenance de Russie pourrait entraîner une récession plus tard en 2022.

“La hausse des prix du gaz fait grimper les coûts des entreprises et comprime les budgets des consommateurs, leur laissant moins d’argent à dépenser pour d’autres biens et services. En conséquence, nous nous attendons à ce que la zone euro tombe en récession cet automne avec une inflation toujours élevée”, a déclaré Fiedler. .