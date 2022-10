3 graphiques montrant les turbulences du marché pendant le mandat du Premier ministre britannique Truss

La course pour devenir le prochain Premier ministre britannique, et la cinquième depuis l’arrivée au pouvoir des conservateurs en 2010, n’a encore vu personne annoncer son intention de se présenter aux élections.

LONDRES — La Première ministre britannique Liz Truss n’a été en poste que 44 jours avant d’annoncer sa démission jeudi. Son temps en tant que leader a peut-être été court, mais l’impact de son mandat sur l’économie britannique a été énorme.

Truss et son ancien ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, ont annoncé un soi-disant mini-budget le 23 septembre, comprenant des réductions d’impôts non financées et une garantie énergétique coûteuse, et les marchés n’ont pas tardé à réagir.

La pleine force des politiques de Truss a ricoché sur l’économie britannique, provoquant une chute de la livre sterling, des obligations d’État cahoteuses et une spéculation croissante sur le taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre.

Voici trois graphiques montrant comment les marchés se sont comportés pendant le bref séjour de Truss au 10 Downing Street.

Une saga sterling

Truss a remporté la course à la direction des conservateurs sur la promesse d’une économie à faible taux d’imposition et à forte croissance, mais la livre sterling est tombée en chute libre à cause de ses plans de dépenses.

La livre a chuté à un niveau record pour s’échanger autour de 1,03 dollar le 25 septembre et, avec d’autres indicateurs budgétaires, a incité le FMI à émettre un avertissement sur les dangers des “paquets budgétaires importants et non ciblés”.