3 grandes raisons pour lesquelles le Heat a enterré les Celtics dans le match 2

Le Heat est reparti avec le match 2 contre les Celtics alors que Jimmy Butler ouvrait la voie et Jayson Tatum et Jaylen Brown ont tous deux mal joué au quatrième quart.

Les Miami Heat ont réussi à battre les Celtics, 111-105, dans un match 2 où Boston a eu du mal à marquer au quatrième quart.

Les Celtics ont été très chauds dans le troisième quart-temps de ce match mais ils n’ont pas été en mesure de terminer le travail. Une fois de plus, les Celtics ont pu gagner plus de quarts que le Heat.

Toujours en NBA, le score final est la seule chose qui compte.

3 raisons pour lesquelles le Heat a battu les Celtics dans le match 2

Jimmy Butler

Jimmy Butler a été incroyable dans ces séries éliminatoires et ce match n’a pas fait exception. Butler a terminé avec 27 points sur 48% de tirs depuis le sol. Il a récolté huit rebonds et six passes décisives.

Butler a porté le Heat comme une véritable option n ° 1 pour Miami. Désormais, les Heat sont à deux victoires de la finale de la NBA.

Dans l’ensemble, il a pu mener la charge alors que le Heat était en baisse de huit avant le quatrième quart. Puis Grant Williams a commencé à lui dire des ordures.

La superstar pourrait avoir les meilleures séries éliminatoires individuelles jusqu’à présent cette année.

Caleb Martin

Si Butler a eu la meilleure performance offensive pour le Heat dans ce match, alors Caleb Martin a eu la deuxième meilleure performance offensive dans ce match.

Martin a terminé avec 25 points sur 68% de tirs depuis le sol. Le joueur de rôle a eu le meilleur match de sa carrière. Il était très bon pour se rendre au panier.

Le Heat avait besoin d’offense et Martin a pu la fournir. Martin a trouvé ses moments en s’asseyant dans le coin et en attendant que les Celtics fassent tourner son homme sur d’autres joueurs de Heat en attaque.

Incroyable défense sur Jayson Tatum et Jaylen Brown en quatrième

Il est possible que vous puissiez mettre Bam Adebayo ici. Duncan Robinson était un autre trois d’un pick and roll hors balle d’être ici à la place également.

Pourtant, le fait que Jayson Tatum et Jaylen Brown ne se soient tout simplement pas présentés au quatrième quart est l’une des principales raisons pour lesquelles le Heat a pu gagner ce match.

Brown termine avec trois points au quatrième quart. Tatum n’avait que cinq points, tous sur des tentatives de lancers francs. Compte tenu du fait que Tatum est une superstar et reçoit des appels de superstar, le joueur All-NBA n’a même pas fait grand-chose pour gagner ces lancers francs.

Brown a lutté tout au long et a forcé les Celtics à compter sur Tatum pour leur production offensive. Lorsque Tatum n’a pas été en mesure de produire au quatrième quart, les Celtics ont été cuits.

Cette série n’est pas terminée. Le Heat a eu un peu de chance sur trois lors du premier match, mais il n’y a pas grand-chose qui pourrait différer lorsque les Celtics se rendront à Miami.

Boston obtiendra au moins un match à Miami, ils ont trop de talent pour se faire balayer. Pourtant, il serait difficile de croire que cette équipe Heat ne gagnera pas au moins un match à Miami car les Heat sont imparables à domicile et les Celtics se sont perdus pendant des quarts entiers de la série jusqu’à présent.

L’horloge sonne minuit à Boston. Peuvent-ils gagner deux matchs de suite pour réinitialiser le chronomètre ou rentreront-ils chez eux avant de revenir en finale?