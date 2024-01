3 grandes choses et dernières réflexions pour les Packers lors du match de division contre les 49ers

Il y a tellement de choses à couvrir et à discuter dans ce match que je n’ai pas pu aborder presque tout dans mes « 3 grandes choses », alors voici quelques réflexions finales sur le jeu :

— Pression, pression, pression. Si Purdy a du temps libre, la journée sera longue pour la défense des Packers. Le front des Packers doit trouver un moyen de rentrer chez lui. S’ils le peuvent, Purdy a montré qu’il peut être sujet au turnover dans ces situations, mais cela ne garantit pas non plus le succès. Purdy s’est classé deuxième cette saison en termes de taux de réussite et de verges par tentative sous pression.

— Les plaqués manqués ont été un problème pour la défense des 49ers. Les Packers doivent trouver des moyens de faire en sorte que leurs compétences positionnent les joueurs avec le ballon dans l’espace, puis de faire rater les défenseurs.

— En parlant de plaquage, nous savons que c’est toujours important, mais c’est une priorité pour la défense des Packers dans celui-ci. Deebo Samuel, McCaffrey, George Kittle et Brandon Aiyuk sont tous excellents avec le ballon en main. Les 11 défenseurs doivent se précipiter vers le ballon.

— Les receveurs des Packers doivent être prêts pour un affrontement physique. Il s’agit d’une défense des 49ers qui jouera de manière agressive et utilisera ses mains. Savoir que cela arrive représente la moitié de la bataille.

— Le ballon, c’est la vie. Les chiffres d’affaires contribueront grandement à dicter ce résultat. Les 49ers ont une fiche de 8-0 lorsqu’ils ne le rendent pas et de 4-5 lorsqu’ils le font.

— J’ai consacré un article entier à ce sujet en raison de son importance, mais les Packers doivent commencer vite. Il y a quelques semaines, Baltimore a montré que c’était un facteur important pour ralentir l’offensive des 49ers, car cela les mettait dans des situations de passes prévisibles. D’un autre côté, si les Packers jouent par derrière, ils ne peuvent nécessairement pas s’appuyer sur le jeu de course, et une défense déjà solide des 49ers a désormais tout l’avantage.

— Comme les fans des Packers le savent bien, les erreurs des équipes spéciales sont amplifiées lors des séries éliminatoires. Selon le classement annuel de Rich Gosselin, les Packers ont terminé l’année 2023 au 29e rang et les 49ers au 25e. Les deux équipes ont des kickers recrues qui ont parfois été peu fiables cette saison.

– Je suis impatient de voir comment cette attaque brûlante des Packers se comporte contre une très bonne défense des 49ers. Ce sera leur test le plus difficile de la saison, mais il n’y a pas non plus de défense en ce moment qui soit excitée d’affronter l’offensive des Packers. Avec Love jouant à un niveau élite, un jeu de course solide, une multitude de receveurs de passes et LaFleur comme meneur de jeu, cette unité a la capacité de vraiment mettre l’accent sur les défenses adverses.