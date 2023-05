3 Golden State Warriors qui ne seront certainement pas de retour la saison prochaine

La défense du championnat des Golden State Warriors a échoué. Steph Curry et sa compagnie seront de retour pour réessayer l’année prochaine, mais de grands changements pourraient se produire.

Répéter en tant que champions de la NBA est l’un des défis les plus difficiles dans le sport. Mais les Warriors l’avaient déjà fait auparavant et ils étaient censés avoir beaucoup à faire en leur faveur cette année. Ils avaient toujours leur noyau – Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Steve Kerr. Ils avaient encore des acteurs clés comme Kevon Looney et Andrew Wiggins. Et ils avaient de jeunes joueurs ascendants prêts à intervenir, comme Jonathan Kuminga, Moses Moody et James Wiseman.

Mais les blessures ont fait des ravages, Kuminga et Moody ont parfois régressé et Wiseman était si inefficace qu’il a été échangé en février pour ramener Gary Payton II, que les Warriors ont été contraints de laisser marcher à la fin de la saison dernière. En fin de compte, ils n’avaient pas assez pour percer.

Ils seront de retour l’année prochaine, mais ils doivent apporter quelques changements pour s’assurer qu’ils ont le talent, la profondeur et la polyvalence nécessaires pour faire face à un groupe de la Conférence de l’Ouest qui pourrait être aussi talentueux que jamais.

Ces trois Golden State Warriors ne reviendront certainement pas :

3. Anthony Lamb

Lamb a été l’une des plus grandes surprises de la saison des Warriors, aidant à combler les absences liées aux blessures, volant des minutes à Moses Moody, apparaissant dans 62 matchs et totalisant en moyenne 12,5 points, 6,5 rebonds et 2,9 passes décisives par 36 minutes tout en tirant à 36,7% du sol. . Il était fiable en tant que contributeur 3-et-D mais a complètement disparu de la rotation des séries éliminatoires. Avec un contrat expirant, aucune utilité apparente pour les séries éliminatoires et l’ombre persistante d’un procès en titre IX contre l’Université du Vermont qui comprend des accusations de viol contre lui, les Warriors le laisseront probablement passer à autre chose.