3 garçons et une femme meurent après le naufrage d’un bateau de migrants au large d’une île grecque

Les garde-côtes grecs ont déclaré avoir été alertés par une personne qui a vu un corps flotter en mer. Trois navires et un hélicoptère, rejoints par un détachement qui est passé par voie terrestre, ont atteint la pointe et récupéré le corps de la femme, ainsi qu’un garçon inconscient et 39 autres personnes, dont six avaient atteint la côte rocheuse.