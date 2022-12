3 gagnants et 3 perdants du second tour de Géorgie 2022

Un mois plus tard après le jour des élections, la victoire du sénateur Raphael Warnock lors du second tour du Sénat de Géorgie a finalement mis fin aux élections de 2022 mardi soir. La victoire du titulaire démocrate sur l’ancienne star du football géorgien Herschel Walker a servi de grande finale à l’ensemble du cycle électoral et a renforcé le contrôle démocrate sur le Sénat américain tout en préparant le terrain pour 2024.

Ce sont trois des plus grands gagnants – et trois des plus grands perdants – de la nuit.

Perdant : Herschel Walker

Ce n’est pas seulement que Herschel Walker a perdu mardi soir. C’est comme ça qu’il a perdu.

Walker est devenu une risée nationale pendant sa campagne. Le républicain perdant semblait être une source constante de scandale. Presque quotidiennement, il y avait une nouvelle révélation sur Walker engendrer des enfants hors mariage, sur ses allégations de violence domestique et sur le politicien anti-avortement payant pour les avortements. Walker a nié les deux dernières allégations. C’était si grave que son fils a même célébré la perte de Walker sur Twitter.

En plus de cela, Walker était un candidat historiquement horrible. Il était enclin à des riffs déroutants sur des sujets tels que les loups-garous combattant des vampires sur la souche et a réussi à tâtonner des interviews même avec des médias conservateurs amicaux. Le résultat était qu’il était souvent chaperonné par des sénateurs républicains sortants comme Lindsey Graham ou Ted Cruz lors de ses apparitions à la télévision et qu’il était assis en souriant pendant qu’ils répondaient aux questions.

Walker avait une histoire problématique et avait même écrit un livre sur son histoire de maladie mentale, dans lequel il a avoué avoir été victime de violence domestique. Mais avant sa course, il était surtout connu comme un joueur de football légendaire de l’Université de Géorgie qui a mené les Bulldogs à un championnat national en 1980.

Maintenant, il est devenu un punchline politique qui est autant connu pour sa candidature au Sénat ratée et remplie de scandales que pour sa célébrité dans le football.

Perdant : Donald Trump

Les élections de mi-mandat ont été un désastre pour Donald Trump, et la victoire de Warnock n’a fait qu’ajouter un point d’exclamation à l’échec de l’ancien président à s’imposer comme un faiseur de rois aux élections générales.

Walker avait été le choix personnel de Trump en tant que candidat au Sénat en Géorgie et s’est avéré être le seul candidat républicain à l’échelle de l’État à perdre dans l’État de Peach en 2022. En revanche, d’autres républicains comme Kemp et le secrétaire d’État Brad Raffensperger ont non seulement remporté la victoire en leurs primaires contre des challengers soutenus par Trump mais ont gagné confortablement en novembre, loin devant Walker.

Dans d’autres États swing, les candidats au Sénat soutenus par Trump ont subi des pertes embarrassantes, notamment Blake Masters en Arizona et Mehmet Oz en Pennsylvanie, ainsi qu’une foule d’autres candidats qui ont adopté les mensonges de l’ancien président sur l’élection présidentielle de 2020. Alors que Trump a toujours maintenu sa base dans le parti, la perte de Walker sert à renforcer pourquoi tant d’autres républicains sont sceptiques quant à sa campagne de 2024 : il est de plus en plus clair que Trump chasse les électeurs swing dont le GOP a besoin pour gagner.

Vainqueur : Joe Manchin

La victoire de Warnock signifie que les démocrates ont maintenant 51 sièges au Sénat, ce qui donne au sénateur Joe Manchin beaucoup plus de liberté.

Alors que le démocrate de Virginie-Occidentale ne jouera plus le rôle de faiseur de rois en matière de politique comme il l’a fait au cours des deux dernières années au Sénat, il fait maintenant face à une candidature à la réélection en 2024. Bien que toute campagne en Virginie-Occidentale rouge foncé soit une bataille difficile pour Manchin – déjà, le représentant républicain Alex Mooney a lancé une offre de campagne et le gouverneur sortant Jim Justice explore également – ​​le vote démocrate supplémentaire au Sénat donne à Manchin une marge de manœuvre pour se distancier des démocrates plus progressistes et faire valoir auprès des électeurs sa politique indépendance. Cela signifie que les démocrates n’ont pas besoin du vote de Manchin pour tout et que le démocrate de Virginie-Occidentale peut voter en toute sécurité contre son parti.

Vainqueur : Kamala Harris

La victoire de Warnock signifie qu’après deux longues années, la vice-présidente Kamala Harris n’a pas à faire le travail que la Constitution lui demande de faire. Les fondateurs n’ont donné au vice-président qu’un seul devoir explicite : “Le vice-président des États-Unis sera président du Sénat, mais n’aura pas de vote, à moins qu’ils ne soient également divisés.”

Et, au cours des deux dernières années, le Sénat a été 50-50 avec un nombre égal de républicains et de démocrates. Cela signifie que Harris a dû émettre 26 votes décisifs en moins de deux ans au pouvoir. Maintenant que les démocrates ont 51 sièges au Sénat, Harris est légèrement moins liée à son travail quotidien et a plus de liberté pour jouer un rôle au sein de l’exécutif.

La majorité démocrate au Sénat libérerait Harris pour qu’il quitte Washington et remplisse non seulement le devoir traditionnel des vice-présidents, en assistant aux funérailles à l’étranger en tant que représentant du gouvernement américain, mais aussi pour prendre la route en tant que substitut de la Maison Blanche.

Vainqueur : Géorgie bleue

La Géorgie est toujours un État swing. Même après que les démocrates y aient remporté des victoires clés en 2020 avec Joe Biden remportant les élections générales et Warnock et le sénateur Jon Ossoff remportant leurs sièges au Sénat lors d’un second tour, il y avait encore une question sur le degré de changement de la Géorgie.

Après tout, la victoire de Biden était si étroite qu’il a fallu des jours pour appeler, et le second tour s’est produit début janvier alors que Trump poussait bruyamment ses plaintes concernant les élections de 2020. Et, en novembre, les républicains ont balayé leurs courses à l’échelle de l’État avec Kemp écartant facilement la démocrate Stacey Abrams dans un match revanche de leur course de 2018. Le réalignement de la Géorgie a été mis en évidence par le fait que Warnock a facilement remporté le comté de Cobb, une banlieue prospère au nord d’Atlanta qui avait été le pivot des efforts républicains pour rendre la Géorgie rouge à la fin du XXe siècle. Au sud-ouest d’Atlanta, Warnock a presque gagné le comté de Fayette où les banlieues de la métropole se transforment en banlieues. La région métropolitaine d’Atlanta dominant l’État, les marges de Warnock dans ces domaines laissent entendre que les tendances démographiques en Géorgie ne feront que continuer à stimuler les démocrates à court terme.

Perdant : Mitch McConnell

Pour la troisième fois, Mitch McConnell ne parviendra pas à regagner la majorité au Sénat dans un cycle où les électeurs primaires républicains ont désigné des candidats faibles.

En 2010, les démocrates ont tenu le Sénat par la peau des dents après que les républicains ont nommé des candidats faibles dans des États comme le Delaware, le Colorado et le Nevada. En 2012, la même chose s’est produite lorsque les républicains ont nommé des candidats comme Todd Akin dans le Missouri et Richard Mourdock dans l’Indiana, qui ont tous deux fait des gaffes sur le viol pendant leurs campagnes. Le cycle s’est répété en 2022 lorsque des candidats soutenus par Trump comme Masters, Oz et Walker ont coûté des sièges aux républicains.

Le résultat est que McConnell passera encore deux ans dans la minorité, étant obligé de jouer la défense contre les démocrates du Sénat et incapable de bloquer les candidats de Joe Biden.