3 gagnants et 1 perdant des primaires du Minnesota, du Wisconsin, du Vermont et du Connecticut

Les élections primaires se sont poursuivies mardi. Dans le Vermont, le Wisconsin et le Minnesota, les progressistes – en tant que titulaires et dans les courses ouvertes – ont passé une bonne nuit, soit en nettoyant le terrain avant le jour de la primaire, soit en repoussant les challengers.

Les républicains du Wisconsin et du Connecticut, le quatrième État à organiser des primaires mardi, se sont partagés entre les candidats soutenus par l’establishment et les challengers soutenus par Trump pour affronter les titulaires démocrates du bureau du gouverneur (Wisconsin) et du Sénat américain (Connecticut). Pourtant, juste un jour après que le FBI a perquisitionné sa résidence à Mar-a-Lago, l’influence de Trump sur le parti est restée certaine, avec des approbations réussies dans les deux États – et une concession d’un républicain sortant qui a voté pour destituer le président de l’époque.

Voici trois gagnants et un perdant des courses du jour.

Vainqueur : Progressifs

Les progressistes ont remporté la victoire lors de leurs primaires dans le Vermont et le Wisconsin; dans le Minnesota, le représentant membre de l’équipe Ilhan Omar a eu une primaire serrée, cependant, remportant juste une victoire. La tournure des événements a été surprenante compte tenu de l’avantage dont bénéficient généralement les titulaires. Dans la plupart des cas, tous les progressistes qui ont remporté leurs courses l’ont fait en territoire bleu profond et on s’attend généralement à ce qu’ils continuent à gagner leurs sièges.

La présidente du Sénat du Vermont, Pro Tempore Becca Balint, qui était soutenue par le sénateur Bernie Sanders et une liste d’autres dirigeants progressistes, l’a emporté sur la lieutenante-gouverneure Molly Gray lors de la première course ouverte à la Chambre des États-Unis depuis 2006. Gray a obtenu les approbations de modérés – y compris les anciens gouverneurs. Madeline Kunin et Howard Dean ainsi que le sénateur à la retraite Patrick Leahy – et a été décrit par Balint comme un «corporatiste et une catastrophe pour la gauche». Le siège est classé « solide démocrate » par le Cook Political Report, ce qui signifie que Balint deviendra probablement la première femme et la première personne ouvertement homosexuelle à représenter le Vermont au Congrès.

Le représentant Peter Welch, membre du Congressional Progressive Caucus qui était également soutenu par Sanders, a dégagé le terrain au début de sa tentative de remplacer Leahy au Sénat après 15 ans en tant que seul membre de la Chambre du Vermont. Ses adversaires démocrates, le Dr Niki Thran et Isaac Evans-Franz, ne se sont jamais approchés. Il se dirige également vers novembre en tant que grand favori et ne serait que le deuxième démocrate jamais élu au Sénat américain du Vermont. Leahy, le premier, est en poste depuis 1975 ; l’autre sénateur de l’État, Bernie Sanders, caucus avec les démocrates, mais est indépendant.

Dans le Cinquième district du Minnesota, qui est également classé « démocrate solide », la représentante progressiste du Squad Ilhan Omar a repoussé de justesse un challenger de sa droite, Don Samuels, menant d’un peu plus de 2 points de pourcentage mardi soir. Elle a fait face à un défi similaire en 2020 et a gagné avec une marge de près de 20 points de pourcentage.

Samuels, un ancien membre du conseil municipal de Minneapolis, a promis d’être un représentant plus modéré et a beaucoup insisté sur la sécurité publique. Il a aidé à faire échouer une mesure de vote proposée pour remplacer le département de police de Minneapolis par un nouveau département de la sécurité publique après qu’un officier de police de la ville a tué George Floyd en mai 2020. Omar, un partisan du mouvement progressiste pour «définancer la police», avait soutenu le proposition. De toute évidence, le message de Samuels a résonné dans le district, et sa quasi-victoire encouragera probablement les futurs défis d’Omar.

La représentante Betty McCollum, qui représente le quatrième district voisin du Minnesota, a défendu avec succès son bilan progressiste contre Amane Badhasso, qui est venue aux États-Unis en tant que réfugiée d’Éthiopie et a cherché à se présenter comme une nouvelle génération de progressistes. Il est également considéré comme un siège démocrate sûr.

Le lieutenant-gouverneur du Wisconsin, Mandela Barnes, a effectivement remporté l’investiture démocrate pour défier le sénateur républicain Ron Johnson avant même le début du jour des élections. La primaire démocrate était initialement bondée, mais les trois principaux rivaux de Barnes – le directeur des Milwaukee Bucks Alex Lasry, la trésorière de l’État du Wisconsin Sarah Godlewski et le directeur du comté d’Outagamie Tom Nelson – ont abandonné la course des semaines avant la primaire pour se regrouper derrière lui, espérant que faire cela augmenterait les chances des démocrates de gagner ce qui s’annonce comme l’une des courses au Sénat les plus compétitives de 2022. —Nicole Naréa

Perdant : Jaime Herrera Beutler

La républicaine de l’État de Washington, l’un des 10 membres du GOP House qui ont voté pour destituer Trump après l’attaque du Capitole du 6 janvier, n’a pas eu sa primaire mardi. Mais elle a concédé sa défaite mardi soir après qu’un challenger soutenu par Trump ait consolidé une avance étroite lors de la primaire de la semaine dernière.

Herrera Beutler entamait un sixième mandat en tant que membre du Congrès lorsqu’elle a voté pour destituer Trump, provoquant la fureur de l’ancien président et un défi principal de Joe Kent, un ancien béret vert de l’armée approuvé par Trump. Il sera désormais le candidat du GOP dans le troisième district du Congrès de l’État, juste au nord de Portland, Oregon.

Avec sa première défaite, un seul républicain qui a voté pour destituer Trump semble susceptible de revenir au Congrès, le représentant Dan Newhouse, du quatrième district du Congrès de Washington. Quatre ont décidé de ne pas se présenter aux élections ; quatre autres, dont le représentant du Michigan Peter Meijer mardi dernier, ont perdu leurs primaires. —Christian Paz

Vainqueur : Donald Trump

Juste un jour après que le FBI a perquisitionné son domicile en Floride, les paris de Donald Trump dans une série de concours primaires mardi soir semblent avoir porté leurs fruits. Contrairement aux autres jours primaires, les choix de l’ancien président n’étaient pas nécessairement des gagnants clairs – cette fois, Trump a pris des risques afin de poursuivre les rancunes et de stimuler les candidats qui ont plus pleinement adopté ses mensonges électoraux.

Son choix dans la primaire républicaine du Wisconsin pour le poste de gouverneur, l’homme d’affaires et outsider politique Tim Michels, était sur la bonne voie pour vaincre l’ancienne lieutenante-gouverneur Rebecca Kleefisch, soutenue par l’establishment – ​​que l’ancien vice-président Mike Pence a approuvée. Cette victoire fait suite à une victoire similaire pour Trump en Arizona, où son candidat au poste de gouverneur, Kari Lake, a battu le choix de Pence, Karrin Taylor Robson (ainsi qu’une victoire de Pence sur Trump en Géorgie en mai).

Au niveau du gouvernement de l’État, Robin Vos, le puissant président républicain de l’assemblée du Wisconsin et éternel antagoniste du gouverneur démocrate de l’État, est sorti avec moins de 2 points de pourcentage d’avance sur Adam Steen, un challenger approuvé par Trump, le mardi soir. Steen a perdu, mais il a étonnamment bien réussi pour un nouveau venu politique avec une petite opération que Trump a semblé reculer par dépit pour Vos n’essayant pas plus fort d’annuler les résultats des élections de 2020 de l’État. Les candidats soutenus par Trump dans une autre course à l’assemblée de l’État du Wisconsin et une course à la Chambre des États-Unis, Janel Brandtjen et Derrick Van Orden respectivement, se sont tous deux présentés sans contestation.

Dans la course au Sénat GOP du Connecticut, Leora Levy, une collectrice de fonds républicaine que Trump a approuvée la semaine dernière, a battu l’ancien chef du parti à la Chambre des représentants, Themis Klarides, qui jusqu’à récemment était considéré comme le favori modéré de la course. —CP

Gagnant : Mensonges électoraux

La perte de Herrera Beutler a été l’un des nombreux signaux mardi soir que le GOP a fait tapis sur les mensonges électoraux de Trump en 2020.

Lors de la primaire républicaine du gouverneur du Wisconsin, le vainqueur approuvé par Trump, l’homme d’affaires Tim Michels, a déclaré qu’il était d’accord avec Trump sur le fait qu’il y avait eu une fraude électorale en 2020 et qu’en tant que gouverneur, il envisagerait de signer un projet de loi qui annulerait la certification de 2020. résultats des élections, même s’il n’existe aucun mécanisme légal pour le faire. Il a également déclaré qu’il soutenait le démantèlement de la Commission électorale du Wisconsin, une organisation bipartite qui préside les élections dans l’État. Son rival, le lieutenant-gouverneur Rebecca Kleefisch, a adopté des positions similaires.

Dans le Connecticut, Dominic Rapini, l’ancien président du conseil d’administration d’un groupe qui a avancé des allégations de fraude électorale, a remporté la nomination du GOP au poste de secrétaire d’État. Il a déclaré que son premier acte en fonction serait d’éliminer le poste de responsable de la désinformation électorale du Connecticut, qui sera embauché cette année pour surveiller Internet et se défendre contre l’ingérence étrangère et nationale dans les élections organisées dans l’État.

Adam Steen, soutenu par Trump, qui s’est présenté sur une plate-forme de décertification des résultats des élections de 2020 dans le Wisconsin, s’est rapidement rapproché du président sortant de l’Assemblée, Robin Vos, qui siège à l’Assemblée depuis 2005. Mardi soir, Steen a perdu de moins de 2 points de pourcentage – une marge beaucoup plus petite que prévu, étant donné son manque de grande campagne.

D’autres candidats du GOP qui ont prévalu mardi, dont Levy dans le Connecticut, ont fait un geste plus large sur l’importance de “intégrité électorale» dans le sillage de 2020 et accusé les démocrates de rendre les élections moins sûres.

Ce ne sont pas seulement les mensonges électoraux de Trump qui ont connu le succès mardi, mais aussi son penchant pour minimiser l’importance de Covid-19. Scott Jensen, médecin et ancien sénateur de l’État du Minnesota, a remporté la primaire républicaine pour le poste de gouverneur après avoir faussement affirmé que le nombre de morts de Covid-19 était gonflé. Il a fait valoir qu’ils étaient « biaisés » parce qu’ils représentaient des personnes âgées qui seraient mortes dans quelques années de toute façon, et a également critiqué les mandats de vaccination du gouverneur démocrate sortant Tim Walz. —NN