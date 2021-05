3 fois le ministre de la Culture du député face à la Flak au milieu de Covid-19

Alors même que l’Inde continuait d’enregistrer un nombre sans précédent de décès de Covid-19 à travers le pays au milieu de la deuxième vague, un dirigeant du BJP a été critiqué pour avoir suggéré une solution bizarre et non scientifique pour prévenir la troisième vague de coronavirus. La ministre de la Culture du Madhya Pradesh, Usha Thakur, a récemment conseillé de mener un «yagna chikitsa» (traitement par le feu de cérémonie) pour empêcher la troisième vague de Covid-19.

La suggestion étrange est venue lors de l’inauguration d’un nouveau centre de soins Covid dans la ville d’Indore. S’adressant aux médias lors de la conférence de presse lors de l’événement de lancement, Thakur a déclaré que les gens devraient jouer ‘yagna chikitsa‘et purifier leur environnement afin de mettre fin à Covid-19. Elle a également déclaré qu’il s’agissait d’une technique traditionnelle de purification de l’air et a ajouté que la troisième était inévitable, effectuer le yagna pendant quatre jours d’affilée aidera à atténuer la crise. yagna chikitsa pour se débarrasser des pandémies. Purifions tous l’environnement, la troisième vague de Covid ne touchera même pas l’Inde « , a déclaré Thakur cité par les médias. » Selon les experts, cette vague attaquera d’abord les enfants. Pour cela, des préparatifs complets sont en cours par gouvernement du Madhya Pradesh. Nous surmonterons la pandémie avec succès », a-t-elle ajouté.

Ce n’est cependant pas la première fois que Thakur fait face à des reproches pour ne pas porter de masque en public, faire des allégations non scientifiques concernant le coronavirus et exécuter des gadgets publics pour tenter de « s’attaquer » à la pandémie.

Puja sans masque à l’aéroport

Le mois dernier, le ministre du Tourisme et de la Culture a été aperçu à l’aéroport d’Indore, effectuant une puja devant une statue pour éloigner Covid sans porter de masque. Thakur a été vu en train de jouer de la puja devant une statue de Devi Ahilya Bai Holkar à l’aéroport en applaudissant et en chantant.

Gâteaux de bouse de vache

S’exprimant lors d’un événement organisé le 8 mars à l’Indore Press Club, Thakur a souligné la nécessité d’adopter un mode de vie védique pour se protéger contre le coronavirus et a affirmé que « havan » (brûlage rituel) d’un gâteau à la bouse de vache peut garder une maison aseptisée pendant 12 heures. . «C’est de la science», avait déclaré Thakur à l’époque.

Pas de masque

Thakur a souvent été critiqué pour ne pas porter de masque en public. Le mois dernier, elle a été vue en visite dans les centres de soins Covid à Bagli sans porter de masque facial. Thakur avait précédemment déclaré aux médias qu’elle n’avait pas besoin de porter de masque parce qu’elle jouait ‘Yajna‘récitait quotidiennement et régulièrement le Hanuman Chalisa pour se défendre du virus.

Pas étranger à la controverse

Le coronavirus est le seul sujet sur lequel Thalur a déjà fait des commentaires controversés. En octobre de l’année dernière, Thakur a affirmé que tous les terroristes et radicaux avaient étudié dans les madrassas à un moment donné. Elle avait également soutenu le commentaire controversé d’Uttarakhand CM sur les jeans déchirés plus tôt cette année en disant que les jeans déchirés causaient un « apshagun » (mauvais présage).

Pendant ce temps, les cas de coronavirus ont continué d’augmenter dans le Madhya Pradesh avec l’administration de Bhopal prolongeant le verrouillage dans la région jusqu’au 17 mai. Champignon noir, scientifiquement connu sous le nom de mucormycose, est également apparu comme le nouveau mal de tête pour les patients Covid-19 dans le Madhya Pradesh après plusieurs États ont signalé la maladie dans un passé récent. La capitale de l’État, Bhopal, a signalé au moins sept cas, six dans l’hôpital national Hamidia tandis qu’un patient est admis dans un hôpital privé de la ville.

Lundi, l’État a signalé 9 715 cas frais avec un taux de positivité de test réduit de 15,8% et le taux d’augmentation des cas nouveaux a également diminué à 1,8%. Un total de 7 324 patients atteints de Covid-19 ont été libérés des hôpitaux lundi. Datia et Shivpuri sont devenues de nouveaux points chauds et CM Shivraj Singh Chouhan a accordé une attention particulière à ces quartiers.

