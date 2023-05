Dans un incident qui semble tout droit sorti d’un film, trois femmes en Chine se sont associées pour exposer un homme qui s’est fait passer pour un amoureux et les a trompées de 100 000 yuans (Rs 11,67,982), Post du matin de la Chine du Sud signalé. À la suite de l’enquête policière, l’homme de Shanghai a été condamné à deux ans et six mois de prison.

Tout a commencé lorsque les trois femmes se sont rendues dans un poste de police du district de Yangpu à Shanghai le 10 février pour signaler à He Shiwei qu’il les avait trompées. Les femmes ont affirmé que Shiwei leur avait emprunté de l’argent, mais ne l’avait jamais rendu.

L’une des femmes, Chen Hong, a déclaré qu’elle avait commencé à se méfier de Shiwei et qu’elle avait vérifié son téléphone après s’être endormi ivre. Elle a trouvé plusieurs messages d’une autre femme lui demandant pourquoi il rejetait ses appels. Chen a ensuite contacté une femme du nom de Xiao Fan et a découvert qu’elle vivait avec Shiwei, qui venait habituellement dormir dans son appartement tous les soirs.

Chen et Xiao ont découvert que Shiwei leur avait dit à tous les deux qu’il voulait les épouser.

Ce n’était pas ça. Le 10 février, Chen a reçu un appel d’une troisième femme, nommée Zhao Lin, disant qu’elle était aussi la petite amie de Shiwei. Lorsqu’il s’est levé, Chen l’a confronté et lui a demandé de rendre l’argent qu’il lui avait pris. Devant son refus, les trois femmes se sont rendues au poste de police pour porter plainte.

Il était évident qu’ils partageaient le même petit ami. Il sortait avec Chen depuis octobre 2022, Xiao depuis juin 2022 et Zhao depuis 2021.

La police a découvert que Shiwei avait quitté son emploi en 2020 et était au chômage depuis lors. Il avait utilisé l’argent des femmes pour payer ses dettes.

Pendant ce temps, les trois femmes qui sont devenues de bonnes amies au cours de l’enquête ont fait ensemble un voyage à l’étranger après l’emprisonnement de l’homme. Lorsqu’un policier les a appelés avec une mise à jour sur l’affaire en mars, il a appris que les femmes étaient en vacances à l’étranger ensemble.

»Nous nous sommes bien entendus pendant le voyage. Nous discutions chaque jour d’une question telle que – quelle vertu ou capacité avait-il pour nous captiver tous? Ce scénario était tellement amusant. Nous sommes tous les trois purs et de bon cœur. Cela montre qu’il est doué pour juger les gens, alors il a réussi à nous soutirer de l’argent », a déclaré Chen. SCMP.