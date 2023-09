3 faux électeurs veulent que les accusations de subversion électorale en Géorgie portées contre eux soient transférées devant un tribunal fédéral

ATLANTA (AP) — Les avocats de trois républicains de Géorgie, qui ont faussement affirmé que Donald Trump avait remporté l’État et qu’ils étaient des électeurs « dûment élus et qualifiés », devraient faire valoir mercredi que les accusations criminelles portées contre eux devraient être transférées de l’État au tribunal fédéral.

David Shafer, Shawn Still et Cathy Latham faisaient partie des 18 personnes inculpées le mois dernier avec Trump pour avoir participé à un vaste projet visant à maintenir le président républicain au pouvoir après sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden. Les 19 accusés ont plaidé non coupables.

Le juge de district américain Steve Jones doit entendre mercredi les arguments sur les raisons pour lesquelles Shafer, Still et Latham estiment que l’affaire contre eux devrait être jugée par un tribunal fédéral plutôt que par la Cour supérieure du comté de Fulton. Jones a déjà rejeté une tentative similaire du chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, qui a fait appel de cette décision. Il a tenu une audience lundi sur une offre similaire de l’ancien responsable du ministère américain de la Justice, Jeffrey Clark, et n’a pas encore statué.

Shafer, Still et Latham ont tous indiqué dans leurs documents judiciaires qu’ils ne seraient pas présents au tribunal pour l’audience.

Si leurs affaires étaient portées devant un tribunal fédéral, un jury serait issu d’un groupe plus large et potentiellement moins démocrate que dans le seul comté de Fulton. Et aucun procès ne serait photographié ou télévisé, car les caméras ne sont pas autorisées dans les salles d’audience fédérales. Mais cela n’ouvrirait pas la porte à Trump, s’il est réélu en 2024, ou à un autre président, pour accorder des grâces, car toute condamnation aurait toujours lieu en vertu de la loi de l’État.

Selon l’acte d’accusation, une partie du stratagème illégal global était le vote de faux collèges électoraux au Capitole de Géorgie le 14 décembre 2020, et le transfert de la documentation de ces votes au président du Sénat américain, aux Archives nationales, le secrétaire d’État de Géorgie et le juge en chef du tribunal fédéral d’Atlanta. Ces documents étaient destinés à « perturber et retarder » la session conjointe du Congrès du 6 janvier 2021, afin de « modifier illégalement le résultat » de l’élection, indique l’acte d’accusation.

Les procureurs affirment que Shafer, Still, Latham – et les autres républicains de Géorgie qui ont participé à ce plan – se sont « faussement fait passer pour » les électeurs. Les accusations portées contre eux comprennent l’usurpation d’identité d’un fonctionnaire public, la contrefaçon, les fausses déclarations et écrits et la tentative de dépôt de faux documents.

Les républicains de six autres États du champ de bataille que Trump a perdu se sont également réunis et ont signé de faux certificats d’électeur. En juillet, le procureur général du Michigan a engagé des poursuites pénales contre les faux électeurs.

Les avocats des trois soutiennent qu’une contestation judiciaire des résultats des élections de l’État était en cours et qu’ils leur ont dit qu’il était nécessaire de disposer d’une autre liste d’électeurs républicains au cas où la contestation aboutirait.

Ils citent l’exemple de l’élection présidentielle de 1960, lorsque le républicain Richard Nixon fut initialement certifié vainqueur à Hawaï. Les partisans du démocrate John F. Kennedy ont intenté une action en justice qui était toujours pendante le jour où les électeurs présidentiels de l’État devaient se réunir. Ce jour-là, les électeurs certifiés pour Nixon et les électeurs non certifiés pour Kennedy se sont réunis au Capitole de l’État pour voter pour leurs candidats et les ont envoyés au Congrès comme l’exige la loi sur le décompte électoral. Kennedy a finalement remporté le défi électoral et a été certifié vainqueur, et le Congrès a compté les voix des électeurs de Kennedy.

Au moment des actes allégués dans l’acte d’accusation, Shafer était président du Parti républicain de Géorgie, Latham était président du Parti républicain du comté de Coffee et Still était président des finances du Parti républicain de l’État. Still a été élu au Sénat de l’État l’année dernière et représente un district de la banlieue d’Atlanta.

Leurs avocats affirment que leurs clients agissaient en tant qu’électeurs présidentiels américains contingents et, dans ce rôle, agissaient ou agissaient sous la direction d’officiers fédéraux. Leurs actions décrites dans l’acte d’accusation découlent directement de ce service, et ils accomplissaient des tâches définies dans la Constitution américaine et dans l’Electoral Count Act, affirment leurs avocats. En conséquence, ils invoquent des défenses en vertu de plusieurs lois fédérales différentes.

L’équipe de poursuite dirigée par le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, fait valoir qu’ils n’étaient pas des agents fédéraux et qu’ils n’agissaient pas sous la direction d’un fonctionnaire fédéral exerçant une fonction fédérale. Au lieu de cela, ils se faisaient passer pour de véritables électeurs sous la direction de la campagne de Trump dans le but de le maintenir illégalement au pouvoir, ont-ils déclaré.

Ils ont soutenu dans des dossiers judiciaires que les « électeurs conditionnels » ne sont pas des électeurs présidentiels : soit la condition est remplie et ils deviennent des électeurs présidentiels, soit elle n’est pas remplie et les électeurs du candidat perdant n’ont aucun rôle. Même si la contestation judiciaire des résultats de l’élection par la campagne Trump avait été couronnée de succès, écrivent-ils, la seule solution qu’un tribunal pourrait imposer est une nouvelle élection, et non une substitution par la liste électorale républicaine.

En plus des accusations liées au faux plan électoral, Shafer est également accusé d’avoir menti aux enquêteurs du bureau du procureur du comté de Fulton. Latham est accusé d’avoir participé à une violation du matériel électoral dans le comté de Coffee par une équipe d’investigation informatique engagée par les alliés de Trump.