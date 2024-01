3 fans des Chiefs de Kansas City retrouvés gelés devant le domicile d’un ami qui n’avait “aucune connaissance” des décès (avocat)

Nouvelles





Un propriétaire de Kansas City, Missouri, dont les corps gelés de trois amis ont été retrouvés dans son jardin deux jours après s’être réunis pour regarder un match des Chiefs de Kansas City, n’avait « aucune connaissance » de la tragédie qui se déroulait dans son jardin au début du mois, selon son avocat. .

Le département de police de Kansas City a déclaré à Fox News Digital qu’il ne soupçonnait aucun acte criminel dans la mort de Ricky Johnson, 38 ans, Clayton McGeeney, 36 ans, et David Harrington, 37 ans.

Les amis et les membres de la famille des trois hommes disent qu’ils s’étaient tous réunis chez un ami pour regarder le match des Chiefs de Kansas City contre les Chargers de Los Angeles dans la nuit du 7 janvier.

Le département de police de Kansas City a annoncé que les corps des hommes avaient été découverts à 21 h 51 le 9 janvier, après que la fiancée de l’un d’entre eux ait demandé une vérification de l’aide sociale.

Le corps d’un homme a été retrouvé sur le porche arrière de la maison située dans le pâté de maisons 5 200 de NW 83rd Terrace, tandis que les deux autres se trouvaient dans la cour.

Les hommes étaient apparemment morts de froid.

“Tout d’abord, cette affaire ne fait PAS l’objet d’une enquête à 100% en tant qu’homicide”, a déclaré le capitaine Jake Becchina du département de police de Kansas City à Fox News Digital.

« Il n’y a eu aucune arrestation [or] accusations, et personne n’est en détention. Il n’y a pas de menaces ou d’inquiétudes spécifiques pour la communauté environnante pour le moment », a déclaré Becchina. “Le résident de la maison a coopéré avec les détectives le jour où les défunts ont été découverts.”

On ne sait pas si l’alcool ou la drogue sont en cause dans la mort de ces hommes. Becchina a déclaré que les rapports toxicologiques devraient être disponibles dans les semaines à venir.

La voisine Suzanne Reichart a déclaré à FOX 4 qu’elle ne savait pas que les trois hommes étaient en danger de l’autre côté de la rue.

«C’est très effrayant parce que je n’ai rien entendu. Je suis à la maison la plupart du temps, mais je n’ai rien entendu », a déclaré Reichart.

«C’est plutôt dérangeant. On se demande ce qui se passe », a poursuivi Reichart. « Mais si nous ne le savons pas encore, cela pourrait-il être du CO ? Il fait froid tout d’un coup. »

La famille et les amis des trois fans de football se sont tournés vers les réseaux sociaux, réclamant des réponses et s’interrogeant sur les motivations du propriétaire, que Fox News Digital a choisi de ne pas nommer car aucune accusation pénale n’a été déposée.

Apparemment, affirment-ils, ils ont envoyé de nombreux messages au propriétaire dans les jours précédant l’appel de la police.

«Cet homme était vivant chez lui tandis que mes amis étaient morts dans son jardin depuis Dieu sait combien de temps», a écrit Kaylee La Tier dans une publication sur Facebook au début du mois. «Ils traînaient tous ensemble depuis l’après-match de dimanche. Il SAVAIT que les gens les recherchaient. Il a lu des messages de personnes le recherchant mardi.

« Mon mari a frappé à sa porte pendant 20 heures. [minutes]», a poursuivi La Tier. « Mon ami a frappé à sa porte, puis a cassé une fenêtre et a crié et annoncé sa présence alors qu’elle était à l’intérieur et toujours rien de sa part ? Puis les flics arrivent à 10 heures [minutes] plus tard et il ressort nonchalant en boxer avec un verre de vin vide à la main ??! Rien ne s’additionne. Dave, Clay et Ricky ont besoin et méritent justice.

Ricky Johnson, 38 ans, a été retrouvé mort de froid. Facebook

David Harrington, 37 ans, s’est également réuni chez son ami pour regarder le match de football. Facebook

Clayton McGeeney, 36 ans, a été retrouvé gelé. Le département de police de Kansas City n’a pas soupçonné d’acte criminel dans ces décès. Facebook

John Picerno, un avocat représentant le propriétaire, a déclaré que son client ne savait pas que ses amis étaient morts jusqu’à ce que la police frappe à sa porte.

“Il ne savait pas qu’ils restaient dans son jardin ou qu’ils avaient besoin de soins médicaux”, a déclaré Picerno dans un communiqué de presse envoyé à FOX 4.

De plus, affirme l’avocat, son client n’a pas entendu deux personnes venues chercher les hommes chez lui – il dormait avec des écouteurs et un ventilateur bruyant. Bien que l’avocat ait reconnu que l’une des épouses des hommes avait contacté son client sur Facebook Messenger, il a déclaré que le propriétaire n’avait vu le message qu’après que la police ait pris contact.

Bien que deux voitures de ses amis soient garées dans la rue devant sa maison, a déclaré Picerno, il « ne serait pas inhabituel que ses amis y aient laissé leur voiture pendant la nuit ».

“[The homeowner] ne sait pas comment ses amis sont morts », a déclaré Picerno L’étoile de Kansas City. “Comme le reste d’entre nous, [the homeowner] attend avec impatience les résultats de l’autopsie et du rapport toxicologique… Au nom de [the homeowner] et à sa famille, nous souhaitons exprimer nos plus sincères condoléances aux amis et aux membres de la famille de ces jeunes hommes, et nos pensées et nos prières les accompagnent.











