Peu importe qui vous êtes et quel que soit votre âge ou vos antécédents, faire vérifier régulièrement votre tension artérielle est une nécessité pour les personnes de tous âges. En effet, une pression artérielle basse ou élevée peut nuire à votre santé. De plus, ces deux conditions peuvent éventuellement conduire à un certain nombre d’autres maladies chroniques si elles ne sont pas contrôlées. Par exemple, le lien entre l’hypertension (pression artérielle élevée) et les maladies cardiaques est très bien connu.

Ce qui est normal à propos de la pression artérielle

L’American Heart Association affirme que des mesures de tension artérielle d’environ 120/80 mmHg sont considérées comme normales. Les valeurs de tension artérielle supérieures à 130/90 mmHg sont considérées comme élevées et inférieures à 90/60 sont considérées comme faibles. Une main exercée et un bon appareil de mesure de la tension artérielle sont essentiels pour garder un œil sur votre tension artérielle.

Cependant, lorsque vous vous rendez dans une clinique médicale pour faire vérifier votre tension artérielle – ou lorsque vous mesurez la tension artérielle à la maison – vous devez savoir que la façon dont vous positionnez vos bras ou votre corps peut avoir un effet sur vos lectures de tension artérielle. De plus, quel que soit votre âge, vos lectures de tension artérielle peuvent également être différentes sur les deux bras. Voici ce que vous devez savoir sur ces facteurs qui affectent votre tension artérielle.

Position du bras

Une étude publiée dans le Journal de l’hypertension humaine en 2003, explique que reposer vos bras sur une table tout en mesurant votre tension artérielle est susceptible de donner des lectures très différentes que lorsque vos bras reposent sur vos côtés. La première position est susceptible de produire des lectures élevées, tandis que la seconde peut donner des lectures inférieures aux valeurs réelles. Ainsi, les études recommandent que vous souteniez votre bras pendant la lecture de manière à ce que votre coude repose au niveau de votre cœur.

Position du corps

Une étude publiée dans le Journal des soins infirmiers cliniques en 2007, les mesures de pression artérielle prises en position couchée ou debout sont plus susceptibles d’être faussées. Lorsque vous vous levez, votre sang se précipite vers vos pieds, ce qui est susceptible de donner des lectures du bas du haut du corps. Lorsque vous êtes allongé, c’est probablement le contraire. Il est donc préférable de vous asseoir droit lorsque votre tension artérielle est mesurée.

Différences entre les bras

Un article de Harvard Health Publishing indique que les lectures de pression artérielle peuvent varier en fonction du bras auquel vous la prenez. Cette différence entre les lectures dans différents bras peut être de quelques mmHg seulement, mais des études montrent que si la différence entre les bras est supérieure à 10 mmHg, cela n’augure rien de bon pour votre santé.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Hypertension explique que si la mesure de la pression artérielle systolique (le nombre supérieur) dans les deux bras présente une différence même de 5 mmHg, cela augmente votre risque de décès toutes causes et cardiovasculaires. Cette étude suggère qu’une différence de 10 mmHg est la limite supérieure de la normale et que la mesure de votre tension artérielle sur les deux bras est nécessaire pour évaluer correctement les risques de maladie cardiaque.

Donc, en conclusion, la meilleure façon de mesurer la pression artérielle est de vous asseoir droit et que votre bras droit est au niveau de votre cœur. De plus, il est tout aussi important de mesurer les différences de tension artérielle entre les bras chaque fois que vous vous présentez pour un examen.

Pour plus d’informations, lisez notre article sur Le bon moment pour vérifier votre tension artérielle.

Les articles sur la santé sur News18 sont rédigés par myUpchar.com, la première et la plus grande ressource de l’Inde en matière d’informations médicales vérifiées. Chez myUpchar, les chercheurs et les journalistes travaillent avec les médecins pour vous apporter des informations sur tout ce qui concerne la santé.